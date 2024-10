Poslanci o imenovanju Sajovica in Logaja za ministra

Poslanci bodo na današnji izredni seji odločali o imenovanju Boruta Sajovica in Vinka Logaja v ministrsko ekipo Roberta Goloba. Slednji je Sajovicu zaupal vodenje obrambnega resorja, Logaju pa ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Predsednik vlade pa mora sporočiti še ime naslednika ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh.

Oba ministrska kandidata sta v četrtek že uspešno prestala zaslišanje pred pristojnima parlamentarnima odboroma, danes pa ju torej čaka še zadnji korak do nastopa ministrske funkcije.

Dosedanji vodja poslancev Gibanja Svoboda Sajovic, ki bo na čelu obrambnega resorja nasledil Marjana Šarca, potem ko je bil izvoljen v evropski parlament, je med prednostnimi nalogami izpostavil modernizacijo opreme, znanja in kadrov Slovenske vojske. Zavzel se je za dodatno opremljanje s poudarkom na dvojni rabi opreme, nadgradnjo sistema civilne zaščite in reševanja, izgradnjo zmogljivosti dveh srednjih bojnih bataljonskih skupin in vlaganje sredstev v inovacije.

Vinko Logaj je med prvimi nalogami na čelu ministrstva napovedal vzpostavitev dialoga z vsemi deležniki v šolskem prostoru, kot prioriteti pa je navedel tudi prenovo programskega dela vrtcev in šol ter urejanje plačnega sistema. FOTO: Črt Piksi/Delo

Dolgoletni direktor zavoda za šolstvo Vinko Logaj, ki bo ministrski položaj zasedel po odstopu Darja Felde, pa je ob predstavitvi svojih načrtov izpostavil povečanje ugleda učiteljev in šole. Med prvimi nalogami na čelu ministrstva je napovedal vzpostavitev dialoga z vsemi deležniki v šolskem prostoru, kot prioriteti pa je navedel tudi prenovo programskega dela vrtcev in šol ter urejanje plačnega sistema.

Ob pričakovani zeleni luči DZ obema kandidatoma bosta tako zapolnjena dva od treh izpraznjenih ministrskih stolčkov v Golobovi vladni ekipi. Premier po odstopu ministrice Stojmenove Duh išče njenega naslednika, danes pa se izteče rok, ko mora v DZ bodisi sporočiti njegovo ime bodisi DZ obvestiti, kdo bo začasno vodil resor za digitalno preobrazbo.