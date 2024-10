DZ imenoval Sajovica za obrambnega ministra in Logaja za šolskega

Državni zbor (DZ) je s 46 glasovi za in 26 proti imenoval dosedanjega vodjo poslanske skupine Svobode Boruta Sajovica za ministra za obrambo, donedavnega direktorja zavoda za šolstvo Vinka Logaja pa za ministra za vzgojo in izobraževanje. Ministra sta v DZ že prisegla in s tem nastopila mandat v vladi Roberta Goloba.

Primopredaja bo na obeh ministrstvih predvidoma v torek.

Sajovic na čelo obrambnega ministrstva odhaja po izvolitvi prejšnjega ministra Marjana Šarca v Evropski parlament. Logaj, ki je do nedavnega vodil zavod za šolstvo, pa vodenje resorja vzgoje in izobraževanja prevzema po odstopu Darja Felde.

Premier Robert Golob je ob predstavitvi predloga ministrskih kandidatov na seji DZ izpostavil dolgoletne izkušnje obeh. Sajovica je označil za enega najbolj izkušenih, če ne najbolj izkušenega politika v Svobodi. »Nikoli se ni zapiral v steklene gradove, bil je politik, ki je razumel glas ljudstva,« je Golob dejal o Sajovicu. To je po njegovem mnenju pomembno tudi zato, ker je treba obrambo približati ljudem.

Sajovic prepričan v enotnost poslanske skupine do konca mandata Novi obrambni minister Borut Sajovic, ki z nastopom ministrske funkcije vodenje poslanske skupine Svoboda predaja poslanski kolegici Nataši Avšič Bogovič, je prepričan, da bo nova vodja s svojo ekipo enotno delo poslanske skupine uspešno pripeljala do konca mandata. »To je cilj, naša zaobljuba in želja in od tega se ne odstopa,« je dejal. Sajovic, ki z današnjo izvolitvijo v vlado Roberta Goloba zapušča poslanske klopi, je v izjavi po seji DZ ocenil, da je poslanska skupina Svobode, ki šteje 40 poslancev, ekipa sodelavcev, ki znajo stopiti skupaj k enotnemu cilju. »Nismo imeli težav, nismo imeli delitev, smo več kot dobri sodelavci, smo prijatelji,« je poudaril. Prepričan je, da bo njegova naslednica Avšič Bogovič skupaj z njenima namestnikoma, poslanko Terezo Novak in poslancem Lenartom Žavbijem, poslansko skupino uspešno vodila do izteka mandata. Pritrdil je tudi današnjim besedam predsednika vlade, ki je dejal, da bo Sajovic tudi kot član vlade še vedno na voljo za pomoč poslanski skupini.

Pri Logaju pa je izpostavil organizacijske sposobnosti in izkušnje na področju šolstva. Tisto, kar je Logaj zastavil na področju prenove učnih načrtov, ko je bil direktor zavoda za šolstvo, pa bo po Golobovih besedah lahko na ministrskem mestu tudi pomagal izpeljati.

Kandidata so podprli v koalicijskih poslanskih skupinah. Medtem ko so v Svobodi izpostavljali ukrepe aktualne vlade na obeh področjih, so tudi v SD in Levici oba kandidata ocenili kot ustrezna. Jani Prednik (SD) je dejal, da verjamejo v njuno predanost in strokovnost. Matej T. Vatovec (Levica) je izpostavil bogate strokovne izkušnje Logaja, ki da dobro razume resno kadrovsko stisko v šolskem sistemu. Sajovic pa je po njegovih besedah pokazal, da lahko z njim tudi Levica na področju obrambe najde skupne imenovalce. Bogate izkušnje Logaja ter več kot dvajsetletne politične izkušnje Sajovica je izpostavil tudi Lenart Žavbi (Svoboda).

Opozicija kritična do novih ministrov

V opoziciji pa so bili kritični do ministrskih kandidatov. Kot je dejala Alenka Helbl (SDS), Sajovicu sicer ne morejo očitati, da v času županovanja ni spoznal sistema civilne zaščite in reševanja, a to po njenem mnenju ni dovolj. Za Logaja pa je dejala, da na predstavitvi pred matičnim odborom ni z argumenti in dokazi ovrgel očitkov o mobingu, negospodarnem trošenju javnega denarja in vmešavanju v imenovanje njegove naslednice na zavodu za šolstvo.

Janez Žakelj (NSi) meni, da bi tako za Sajovica kot za Logaja težko rekli, da sta neizkušena, opozoril pa je na kar nekaj prtljage, ki jima jo očitajo ljudje in na kar nista uspela zadovoljivo odgovoriti. V SDS in NSi so bili kritični tudi do številnih menjav v vladi.

Z današnjim imenovanjem Sajovica in Logaja sta v Golobovi ministrski ekipi zapolnjena dva od treh izpraznjenih stolčkov. Po odstopu ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh je premier danes sporočil, da bo ta resor začasno vodil finančni minister Klemen Boštjančič.