ŠOS: Miloščina mladim, CNVOS: Zakon prinaša ukinitev sklada za NVO

Peran: Začnite nas jemati resno

Sedmi protikoronski zakon prinaša ukinitev sklada za NVO

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) ob predlogu sedmega protikoronskega zakona vladi sporoča, da mladi ne potrebujejo miloščine, ampak sistemske rešitve, ki so ključne za prihodnost generacije. Dodatek v višini 150 evrov je premalo. »Potrebni so sistemski, in ne enkratni ukrepi, saj tudi epidemija ni enkraten pojav,« so zapisali v ŠOS.Vlada je v predlogu zakona študentom, enako kot marca, namenila enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov. ŠOS je že marca opozarjala, da je takšen ukrep nesorazmeren, glede na vpliv epidemije covida-19 na študentsko in dijaško populacijo. Vseeno je ta ukrep podprla in pričakovala, da bo to le eden izmed mnogih, ki bo namenjen mladim v prihajajočih mesecih, so pojasnili v sporočilu za javnost.Spomnili so, da je ŠOS v času od razglasitve epidemije marca letos vladi v sprejem predlagala 39 ukrepov, ki bi študentom in njihovim družinam olajšali čas epidemije. S strani pristojnih ministrstev je le redko prejela odziv, ki je bil praviloma negativen. Tudi za sedmi protikoronski zakon so vsem pristojnim ministrstvom poslali 17 ključnih predlogov za ureditev položaja študentov in mladih. Odziva ni bilo, so pa iz medijev izvedeli, da je vlada študentom v predlogu zakona ponovno namenila le 150 evrov.ŠOS opozarja, da je ponovitev tega ukrepa in ignoranca resničnih problemov, s katerimi se sooča ta generacija, »očiten znak, da je ta vlada izgubila stik z realnostjo, v kateri zaradi epidemije živijo mladi«. Izogibanje številnim pozivom za srečanja in sklic ustreznih organov, kjer bi vlada skupaj s predstavniki mladih našla ustrezne rešitve, še dodatno kaže na to, da tej vladi ni mar za mlade, so izpostavili v ŠOS.Kot so opozorili, so študenti v letu 2020 izgubili velik del prihodkov iz študentskega dela. Obseg opravljenega študentskega dela se je po njihovih navedbah v letu 2020 znižal za okoli 30 odstotkov. Glede na to, da so od študentskega dela najbolj odvisni študenti z visokimi stroški študija (izredni in tuji študenti, študenti, ki imajo visoke stroške najemnin in študenti, ki preživljajo lastno družino), je vsak tretji študent soočen s tveganjem, da bo študij moral prekiniti, so opomnili.»Dodatek je začetek, je pa absurdno nizek. Vladi očitno matematika ne gre najbolje, študenti smo v tem letu izgubili več kot 75 milijonov evrov preko študentskega dela, 10 milijonov evrov manj je namenjenih za štipendije, izgubili smo vsaj tri milijone evrov pri študentski prehrani, vsako leto bomo izgubili več kot dva milijona evrov za izvajanje obštudijskih dejavnosti za študente, vlada pa nam že drugič letos nameni ukrep dodatka 150 evrov, ki državo stane okoli osem milijonov evrov,« je povzel predsednik ŠOSPo njegovih besedah bi bilo pravično, da študente obravnava podobno kot druge skupine in jim nameni več finančnih ukrepov, tisti študenti, ki so utrpeli večji padec prihodkov bi morali dobiti veliko več kot 150 evrov. »Predlagali smo, in to še vedno zagovarjamo, da bi morali študenti, ki si ne morejo privoščiti nakupa računalniške opreme, prejeti 600 evrov subvencije, isto predlagamo tudi za učence in dijake. Odgovor na naše predloge še vedno čakamo ... Vladi sporočam: začnite nas jemati resno,« je v sporočilu zapisal Peran.V Centru nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS) so opozorili, da je SDS v predlog sedmega protikoronskega zakona, ki ga je v soboto potrdila vlada, »podtaknila ukinitev« sklada za nevladne organizacije (NVO). »V preteklih mesecih je to poskušala že dvakrat, a brez uspeha. Tokrat ji je ukinitev uspelo izsiliti,« so zapisali v sporočilu.»Sklad za NVO je glavni vladni stranki trn v peti, ker je edini sistemski vir financiranja nevladnih organizacij, ki mu vlada samovoljno ne more odvzeti denarja, saj ga ščiti zakon o nevladnih organizacijah. Zato bi SDS zdaj spremenilazakon,« so opozorili v sporočilu za javnost.Z ukinitvijo se po navedbah CNVOS lahko poslovimo od uvajanja novih socialnih storitev v zapostavljenih regijah, npr. da imajo tudi v Beli krajini ali v Posavju žrtve nasilja ali invalidi dostop do enakih storitev kot tisti v središču države. Lahko se poslovimo od neodvisnega dela na področju človekovih pravic, transparentnosti, boja proti korupciji, lažnim novicam, sovražnemu govoru, so našteli. Sklad za NVO poleg tega pomaga financirati evropske projekte. Nevladne organizacije z izgubo tega vira financiranja tako v Slovenijo ne bodo mogle pripeljati evropskega denarja. Nič od tega nikoli niso niti ne morejo financirati posamezna ministrstva, so opozorili.Po navedbah CNVOS se z ukinitvijo sklada jemlje denar mrežam prostovoljcev, Karitasu, športnim organizacijam, blokira se razvoj nevladnega sektorja in zaustavlja pritok evropskega denarja. Ob tem sprašujejo, na kakšen način naj bi to pripomoglo k blaženju posledic epidemije.