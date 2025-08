Mojca Šetinc Pašek: Orožarski holding je preizkus zrelosti trenutne vlade

Ustanavljanje orožarskega holdinga, za katerega je podlago vlada sprejela pred dvema tednoma, je preizkus zrelosti trenutne vlade, je v svoji pobudi zapisala nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek, ki predlaga resen in dosleden nadzor nad njegovim ustanavljanjem in delovanjem.

»Ta je lahko civilni nadzor orožarskih poslov in investicij, za katerega se nekateri že zavzemajo. Sama pa menim, da bo ob civilnem potreben tudi dodaten poglobljen parlamentarni nadzor. Ne verjamem namreč, da bi sedanji tričlanski nadzorni svet SDH, ki ga sestavljajo zaupniki predsednika uprave SDH – podjetnica za svetovanje, mentorstvo, coaching in upravljanje nepremičnin, nekdanji direktor Gorenja pred prodajo Kitajcem in nekdanji borzni posrednik –, lahko uspešno opravljal ta nadzor,« izpostavlja.

Nekdanja članica Svobode zato ostalim parlamentarcem v izogib morebitnim prihodnjim orožarskim škandalom in aferam predlagam premislek o ustanovitvi posebne komisije državnega zbora, ki bo nadzorovala delovanje SDH oziroma njene orožarske posle, za katere bomo davkoplačevalci zaradi zavez vlade Natu letno namenili okoli 2,1 milijarde evrov.