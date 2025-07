Vlada išče načine, kako denar za orožje obdržati doma

V nadaljevanju preberite:

Z novo strategijo razvoja obrambne industrije in tehnološke baze Republike Slovenije, ki izhaja iz resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, poskuša vlada doseči, da bi določene zmogljivosti vojske razvili in proizvedli v okviru slovenske obrambne industrije. S krepitvijo obrambne, razvojne, raziskovalne, industrijske in tehnološke baze bi povečali obrambno in tehnološko samozadostnost države.