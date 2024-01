Na Balkanu se je naučil, da z resnico ni zmeraj lahko

V nadaljevanju preberite:

»Le s poslušanjem in razgovori­ z različno mislečimi ljudmi se lahko kaj naučimo in se tako obogatimo. To je prava pot do sprave, ki vodi k miru,« je dejal brat ­Richard, član taizéjske verske skupnosti iz Burgundije, ki je preživel novoletne dni v Ljubljani kot udeleženec evropskega srečanja mladih. Udeležilo se ga je približno 5000 mladih iz 50 evropskih in drugih držav, pa tudi menihi iz Taizéja.