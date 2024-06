Na Blejskem jezeru omejitve za supe in prepovedi za lebdeče deske

Občina Bled po lanskem poletnem kaosu na Blejskem jezeru uresničuje napoved o prepovedi plovbe za lebdeče deske in o prepovedi odlaganja supov na plavajočih napravah ob Blejskem otoku. Blejski občinski svetniki bodo o spremembi odloka o plovbnem režimu odločali na današnji seji.

Kot je izpostavil blejski župan Anton Mežan, želijo s spremembami plovbnega režima na Blejskem jezeru zagotoviti red in varnost. S spremembo natančno določajo, katera plovila smejo in katera ne smejo biti na jezeru. Pojavljajo se namreč nova plovila, ki doslej v plovbnem režimu niso bila zajeta.

Nevarnost za plavalce

»Razvoj tehnologije prinaša številne nove produkte za plovbo ali izvajanje rekreacije na vodi. Tako se razvijajo športni rekviziti, ki dosegajo visoke hitrosti, kar pomeni tudi večjo nevarnost za ostale deležnike, kot so denimo plavalci,« poudarjajo na Občini Bled. Problematične naj bi bile zlasti lebdeče deske, ki dosegajo visoke hitrosti.

V blejski občinski upravi glede na prostorsko omejitev jezera in številčnost uporabnikov menijo, da je treba zaradi varnosti na Blejskem jezeru uporabo tovrstnih rekvizitov omejiti oziroma določenih tudi prepovedati.

»Na jezeru ne bodo več dovoljenje deske na raznorazni pogon, ki so lansko poletje švigale med glavami plavalcev, kar bi lahko hitro vodilo do nesreče,« je poudaril župan. V plovbni režim bodo tako zapisali, da na jezeru ni dovoljena plovba in uporaba kajtov, kakršnihkoli desk ter športnih rekvizitov na električni ali motorni pogon.

V blejski občinski upravi glede na prostorsko omejitev jezera in številčnost uporabnikov menijo, da je treba zaradi varnosti na Blejskem jezeru uporabo tovrstnih rekvizitov omejiti oziroma določenih tudi prepovedati. FOTO: Mavric Pivk

Dovoljeni bosta samo plovba in uporaba plovil ter športnih rekvizitov, ki so izrecno navedeni v odloku. Med njimi so pletne, leseni čolni, športni veslaški čolni in spremljajoča plovila na električni pogon v času vadbe in prireditev, jadrnice dolžine do 6,5 metra, jadralne deske, deske na ročni, nožni ali vetrni pogon, supi in plovila na električni pogon za izvajanje podvodnih dejavnosti na področju ekologije ter zaščite naravne in kulturne dediščine.

Supanje dovoljeno, a supov ne bo dovoljeno puščati ob jezeru

Medtem ko supov na Blejskem jezeru ne nameravajo prepovedati, pa ne bo dovoljeno njihovo puščanje na plavajočih napravah ob Blejskem otoku, kjer bodo lahko pristajali le leseni čolni na vesla. Doslej se je v poletni turistični sezoni dogajalo, da so številni uporabniki supov priveslali na otok in svojo desko pustili ležati na obali otoka, ob vstopno izstopnih mestih ter na plavajočih napravah, kar želijo na občini omejiti.

Kot so poudarili na občini, je Blejski otok kulturni spomenik državnega pomena, zato zanj velja poseben varstveni režim. Gre za izjemen krajinski motiv, nenadomestljiv simbol Bleda, Gorenjske in Slovenije, so opozorili in dodali, da je treba temu varstvenemu režimu podrejati tudi druge rabe otoka.

Poleti napovedali poostren nadzor

O predlaganih spremembah plovbnega režima bodo blejski svetniki odločali na današnji seji, in sicer predvidoma po skrajšanem postopku, saj gre za manjšo spremembo odloka. Vsebinsko pa so bili s predlaganimi spremembami seznanjeni že številni deležniki, ki izvajajo dejavnosti na Blejskem jezeru in so imeli možnost podati pripombe, ki so bile deloma upoštevane, so pojasnili občini.

Za poletje so napovedali tudi poostren nadzor, pri čemer globa za kršitev plovbnega režima ostaja nespremenjena in znaša 600 evrov.