Na Celjskem padala toča kot teniške žogice

ARSO je zaradi nevarnosti neviht za večji del Slovenije izdala oranžni alarm. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti države pojavljale močnejše nevihte, ki se bodo nadaljevale v prvi del noči. Možni bodo krajevni nalivi, močnejši sunki vetra in toča, so opozarjali. Tačas je na Celjskem škodo po vrtovih in sadnem drevju povzročila toča v velikosti teniških žogic.

Kot poudarjajo v Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO), nevihte prihajajo iz Avstrije, prek Slovenije pa se bodo premikale proti Hrvaškem. Na spletnem portalu Neurje.si opozarjajo, da gre silovita neurja pričakovati predvsem na Koroškem, Štajerskem, Dolenjskem in deloma v osrednji Sloveniji. Predvsem na Štajerskem, Dolenjskem ali v osrednji Sloveniji ni izključena tudi debelejša toča. Toča je medtem poleg Celja prizadela tudi Žalec, Polzelo in Rogaško Slatino.

Neurja s točo že povzročajo težave tudi v prometu. Prometno-informacijski center je poročal, da je bil zlasti na Štajerskem zaradi toče oviran promet.

Prognoza neviht za 2. junij 2022 FOTO: Arhiv Neurje.si

ARSO zaradi padavin opozarja tudi na naraščanje vodotokov, medtem ko Geološki zavod Slovenije opozarja na nevarnost zemeljskih plazov v večjem delu Slovenije. Verjetnost za plazove se bo povečevala sorazmerno s količino padavin, prebivalcem pa svetujejo, da bodo pozorni na spremembe v tleh, na objektih in pobočjih, so zapisali na zavodu.