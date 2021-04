Matura se začenja v torek, 4. maja

Kljub karanteni na maturo

Po podatkih sledilnika za covid-19 so v torek v Sloveniji opravili 4816 PCR testov in 24.995 hitrih antigenskih testov ter potrdili 1.034 novih okužb. Delež pozitivnih na PCR testih je bil 21,5-odstoten. Skupno število aktivnih primerov znaša 12.176.V aplikacijo cepimose.si je bilo do danes zjutraj vnesenih 380.082 prebivalcev, ki so prejeli prvi odmerek cepiva proti covidu-19. To pomeni, da je prvi odmerek prejlo 18 odstotkov prebivalcev. Drugi odmerek je prejelo 147.885 prebivalcev oziroma sedem odstotkov. V tem tednu se krepi število cepljenih med 55 in 59 letom. Glede na količino cepiva, ki ga imamo v zalogi bi lahko prvi odmerek do konca tedna prejelo 20 odstotkov prebivalcev, število cepljenih z drugim odmerkom pa se bo približalo 10 odstotkom.Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 bodo sodelovali ministrica za izobraževanje, znanost in šport, državni sekretar na Ministrstvu za zdravjein direktor Državnega izpitnega centraSplošna matura se z esejem pri materinščini začenja 4. maja, 29. maja pa se začenja osrednji del splošne mature in poklicna matura. Skupno letos maturo opravlja več kot 17.000 maturantov, od tega 10.000 maturantov poklicno in 7000 maturantov splošno maturo.Kot je dejala ministrica Simona Kustec, bo matura taka, kot so jo že predstavili decembra: »Razmere se nam spreminjajo na tedenski ravni in prilagajati moramo ukrepe. Poleg vsebinskih prilagoditev je bilo zato treba pripraviti protokole varne izvedbe, ki so jih pripravili na ministrstvu za zdravje in NIJZ.«Kot je dejal državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar, so cepljenje maturantov omogočili, da bi še dodatno poskrbeli za varnost na maturi. Dodal je, da je cepljenje le eden od ukrepov, treba se bo držati že znanih priporočil. Med drugim bodo tako maturanti na izpite prihajali posamično, ohranjali razdaljo, ko bodo odpisali, pa bodo tudi posamično zapuščali šolske prostore.Vindišar je še dejal, da bodo maturanti, ki bodo v karanteni, vseeno pod določenimi pogoji lahko pristopili k izpitu: »V primeru odrejene karantene je za te maturante predvidena izvedba PCR testa, največ 24 ur pred maturitetno obveznostjo. Negativni izvid PCR testa je pogoj za pristop k maturi za te dijake. Maturanti naj v teh primerih ne uporabljajo javnega prevoza, ti maturanti bodo izpit opravljali v ločenih učilnicah in pod nadzorom učiteljev, ki so bili že cepljeni ali so covid-19 preboleli.«