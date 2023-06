Na dopust nikar brez teh stvari!

Velika večina se odpravlja na dopust v tujino. Čeprav je morda najbolj vznemirljiva misel na poletni dopust izbira destinacije in načrtovanje aktivnosti, pa je ključnega pomena, da ne pozabite na nekaj pomembnih stvari, ki jih morate nujno vzeti s seboj na pot.

Se dopustovanja običajno lotevate sistematično in si pripravite seznam? Ali pa pakiranje vzamete bolj z levo roko in stvari prepuščate naključju? Kakor koli že, v nadaljevanju vam predstavljamo osem stvari, brez katerih se na dopust skoraj ne morete odpraviti. In ne, to niso zgolj kopalke in krema za sončenje!

Kaj torej vzeti s sabo na dopust?

1. Osebni dokument

Ne glede na to, ali boste dopustovali v Sloveniji ali v tujini, osebni dokument je najpomembnejša stvar, ki jo morate vzeti s seboj na poletni oddih. Pred odhodom preverite veljavnost svojega potnega lista ali osebne izkaznice in se prepričajte, da je res v vaši prtljagi. Ni namreč hujšega kot to, da se na državni meji spomnite, da ste doma pozabili osebni dokument!

Če potujete v tujino, je pomembno, da preverite tudi morebitne vizumske obveznosti za svoj počitniški cilj. Številne države lahko obiščete zgolj z osebno izkaznico, a kljub temu je priporočljivo s sabo vzeti še potni list, če ga imate. Naredite tudi kopije osebnih dokumentov in jih shranite na varnem mestu, stran od originalov. Kopije vam lahko pridejo prav v primeru izgube ali kraje dokumentov.

2. Potrditve rezervacij, letalske vozovnice in drugi dokumenti

Vsa dokumentacija za dopust je zdaj lahko priročno shranjena na pametnem telefonu. Letalske vozovnice, potrditve rezervacij prenočitev, polica turističnega zavarovanja … Kljub temu se lahko hitro kaj zalomi, na primer na letališču vam zmanjka baterije na mobilnem telefonu. Da se to ne bo zgodilo, si lahko pripravite tudi tiskane kopije. Razmislite tudi, katere dokumente potrebujete za vstop v določeno državo, in si dokumente pripravite ter shranite na ustrezno mesto.

3. Denar in bančne kartice

Brez denarja se seveda na dopust ne boste odpravili. Čeprav imate s sabo običajno dovolj gotovine in bančne kartice, se kljub temu pozanimajte, ali morda v državi, v katero se odpravljate, uporabljajo katero drugo valuto. Tako lahko gotovino pravočasno zamenjate ali poskrbite za način plačevanja, ki s sabo ne bo potegnil visokih provizij. Še posebej pred daljšimi potovanji se pozanimajte, ali bo vaša bančna kartica v ciljni državi sploh delovala. Preverite tudi višino limita porabe in veljavnost kartice ter poskrbite za rezervni način plačevanja.

4. Potovalna lekarna

Smiselno je tudi pripraviti potovalno lekarno. Naj vsebuje osnovne potrebščine, kot so obliži, dezinfekcijska sredstva, protibolečinska zdravila, zdravila za alergije, zdravila za lajšanje prebavnih težav, zaščita pred soncem in tudi krema za lajšanje opeklin. Preverite tudi morebitna zdravstvena priporočila za destinacijo dopusta, saj morda potrebujete obvezna cepljenja.

5. Elektronske naprave in ustrezni polnilci

Elektronske naprave so nepogrešljiv del našega življenja tudi na dopustu. Prepričani smo, da mobilnega telefona ne boste pozabili, toda polnilec lahko kaj hitro ostane doma. Že prej se pozanimajte o električnih vtičnicah v državi, kamor potujete, saj boste morda potrebovali adapter. Še posebej priročna je prenosna baterija, ki vam lahko pride prav, če vam med potjo zmanjka baterije na telefonu.

6. Primerna oblačila in obutev

Seveda vemo, da so oblačila prva stvar, ki jo boste spakirali. Kljub temu vas opozarjamo, da razmislite, kaj točno boste potrebovali glede na destinacijo svojega dopusta. Bo vaš dopust aktiven in boste potrebovali športna oblačila in superge? Ali nameravate počitnice preživeti ležerno in bodo dovolj natikači? Razmislite o tem, še preden se odpravite na pot, saj je neprimerna obutev pogosto vzrok za razne nezgode in poškodbe.

7. Potrebščine za osebno nego

Tudi kozmetika in druge potrebščine za osebno nego naj najdejo prostor v vaši prtljagi, toda pazljivo! Od prevoznega sredstva je namreč odvisno, v kakšni obliki jih lahko vzamete s sabo. Če greste na pot z letalom, bodite pozorni na omejitve glede tekočin in embalaže ter kozmetiko primerno zapakirajte. Če greste na pot z avtom, tega izziva ne boste imeli, a kljub temu razmislite, kaj vse sploh potrebujete, in smiselno spakirajte.

8. Turistično zavarovanje za primer nezgode ali bolezni na potovanju v tujini

Izkušeni popotniki veste, da gre lahko na potovanju marsikaj narobe. Žal nesreča ne počiva niti na poletnem dopustu. Dobro je, da ste že vnaprej pripravljeni. Da bodo skrbi manjše, razmislite o sklenitvi zdravstvenega zavarovanja za tujino.

Turistično zavarovanje vam nekoliko olajša skrbi, če v tujini zbolite, se poškodujete, izgubite osebne dokumente ali prtljago. Z njim se lahko izognete tudi visokim stroškom zdravljenja v tujini.

Ste na tem mestu rekli: »Pa saj imam evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja«? To je odlična novica, saj v mnogih primerih pride zelo prav, a žal ni vedno dovolj.

FOTO: Merkur zavarovalnica

Zakaj evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ni dovolj

Evropska kartica ne zagotavlja nikakršnega varstva, če potujete v večino držav zunaj Evropske unije. Tudi v državah, kjer lahko uveljavljate pravice, so te omejene na nujne in potrebne zdravstvene storitve. Dobro je tudi vedeti, da evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ne krije stroškov nekaterih nujnih storitev, na primer vrnitve domov. Čeprav je priporočljivo, da jo imate, evropska kartica zavarovanja torej ni nadomestilo za turistično zavarovanje.

Zakaj potrebujete nezgodno zavarovanje za tujino

Turistično zavarovanje krije stroške nujnega zdravljenja v tujini in nujne medicinske pomoči v primeru bolezni ali nezgode brez neposrednega plačevanja storitev.

S sklenitvijo turističnega zdravstvenega zavarovanja poskrbite tudi, da imate v tujini na voljo 24-urno asistenčno pomoč v slovenščini. To pomeni, da se lahko kadar koli obrnete na asistenčni center, ki vas usmeri na pravo mesto in zagotovi organizacijo nujne zdravstvene pomoči v tujini.

Nekatera zavarovanja, kot je Merkur Popotnik, pa poleg asistenčne pomoči vključujejo še brezplačen pogovor z zdravnikom družinske medicine na daljavo dr. Merkur in druge ugodnosti. Tako se lahko tudi kjer koli v tujini prepričate, da je z vami vse v redu.

Kaj zagotavlja dobro turistično zavarovanje

Turistično zavarovanje ponuja tudi vrsto drugih storitev, kot je prevoz do zdravstvene ustanove v tujini ali v domovino, krijejo zdravila in zdravniške pripomočke, nujne zobozdravstvene storitve, povračila stroškov letališkega salona v primeru odpovedi ali prestavitve leta, povračila v primeru izgube ali kraje dokumentov ter nadomestilo žrtvi nasilja. Običajno vsebuje tudi široko kritje v primeru obolenja s covidom-19.

Zavarovanje Merkur Popotnik vsebuje tudi nova, inovativna in ekskluzivna kritja, ki so med potovanjem zelo priročna. Poleg naštetih kritij vključuje tudi rehabilitacijo po vrnitvi iz tujine, pa tudi recimo oskrbo hišnih ljubljenčkov in druga ekskluzivna kritja. Prav tako vključuje tudi kritje Covid-19, kar je v današnjih časih zelo dobrodošlo, saj vam s tem omogoča še bolj brezskrben dopust.

Kdaj in kje skleniti turistično zavarovanje

Zavarovanje sklenite vsaj en dan pred odhodom v tujino. Veljavnost zdravstvenega zavarovanja običajno začne teči šele naslednji dan po sklenitvi in plačilu premije ali celo pozneje. Turistično zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini Merkur Popotnik lahko sklenete kar po spletu, in to samo z nekaj kliki. Zavarovalno polico boste takoj ob sklenitvi prejeli na elektronski naslov. Začetek zavarovanja je tako možen že z dnem sklepa zavarovanja.

Kateri paket izbrati

Zavarovanje Merkur Popotnik lahko prilagodite svojim potrebam in sklenete posamično ali družinsko zavarovanje. Izbirate lahko med osnovnim in popolnim paketom ter tremi zavarovalnimi vsotami: 25.000 €, 50.000 € ali 100.000 €.

Kaj narediti, če v tujini potrebujete pomoč Pokličite asistenčno številko +386 1 300 55 00, ki vam je na voljo 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Sodelavci iz asistenčnega centra vam bodo po posredovanju osebnih podatkov svetovali in organizirali zdravljenje. Ključno je, da se na asistenčni center obrnete čim prej (preden si sami organizirate pomoč).

Samozavestno na poletni dopust

Načrtovanje in priprava sta za brezskrben poletni dopust ključnega pomena. V članku razkrivamo, kaj je osem nujnih stvari, ki jih morate vzeti s sabo. Dobra novica je, da lahko turistično zavarovanje Merkur Popotnik sklenete preprosto po spletu in polico takoj ob sklenitvi prejmete na elektronski naslov, začetek zavarovanja pa je tako možen že z dnem sklenitve zavarovanja!

FOTO: Merkur zavarovalnica

Naročnik oglasne vsebine je Merkur zavarovalnica