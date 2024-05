Viktorijo Ši je »rodila« umetna inteligenca

Ukrajinsko zunanje ministrstvo je v sredo predstavilo svojo novo tiskovno predstavnico Viktorijo Ši, »digitalno osebnost«, ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence. Viktorija bo javnosti predstavljala izjave ministrstva, ki pa jih bodo še vedno pisali ljudje. Gre za prvi tovrsten primer v zgodovini.

Ukrajinsko zunanje ministrstvo je v sredo dobilo novo tiskovno predstavnico Viktorijo Ši, ki je v celoti ustvarjena digitalno, s pomočjo umetne inteligence, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na zunanjem ministrstvu so za AFP pojasnili, da izjav, ki jih bo podajala Ši, ne bo ustvarjala umetna inteligenca, ampak jih bodo še vedno pisali in preverjali resnični ljudje. »Umetna inteligenca nam pomaga ustvariti le vizualni del,« so dodali.

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je ob tem dejal, da je nova tiskovna predstavnica »tehnološki preskok, ki ga ni naredila še nobena diplomatska služba na svetu«. Glavni razlog za to odločitev je bil »prihranek časa in sredstev« za diplomate, je dodal.

Njeno ime Viktorija namiguje na zmago, priimek Ši pa pomeni ukrajinsko kratico za umetno inteligenco - »štučnij intelekt«. Viktorijin videz in glas sta osnovana na resnični osebi - gre za Rosalie Nombre, ukrajinsko pevko in nekdanjo udeleženko ukrajinske različice resničnostnega šova Sanjski moški.