Na dražbi fotografij zbrali 12.400 evrov, znesek še raste

Organizatorji so na sobotni dražbi fotografij posledic lanske ujme in predmetov športnikov v Črni zbrali 12.400 evrov. Danes dopoldne je ta znesek že presegel 14.000 evrov, do torka pa bi lahko še porasel. »Velik uspeh bo, če bomo prišli čez magično mejo 15.000 evrov,« je za STA dejal soorganizator Denis Sarkić. Izkupiček bo šel pomoči potrebnim.

Kot je danes pojasnil Sarkić, je največ sredstev prinesel dres kolesarja Primoža Rogliča z lanske dirke po Italiji, za katerega so iztržili 1500 evrov, pri čemer naj ta znesek ne bi bil nujno dokončen. Izstopali so tudi dres športne plezalke Janje Garnbret z letošnjih olimpijskih iger, nogometna žoga s podpisi svetovnih nogometnih zvezd z lanskega dobrodelnega dogodka za pomoč po poplavah v Stožicah ter predmeti košarkarjev Luke Dončića in Gorana Dragića.

Sarkića pa posebej veseli veliko zanimanje za fotografije. Dve sta bili po njegovih besedah ob izklicni ceni 50 evrov prodani za več kot 1000 evrov. Na voljo je bilo okoli 30 fotografij lanskih poplav in dogodkov po njih, ki so jih prispevali priznani fotoreporterji slovenskih medijskih hiš in fotografskih agencij ter so od začetka avgusta na ogled na razstavi v črnjanskem kulturnem domu. Med njimi so bile tudi fotografije Delovih fotografov Jožeta Suhadolnika in Voranca Vogla.

Nekaj artiklov z dražbe je ostalo na voljo, zato ponudbe še prihajajo, je povedal Sarkić, ki upa, da bo skupni znesek zbranih sredstev presegel mejo 15.000 evrov.

Županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak je že pred dogodkom povedala, da bodo izkupiček dražbe namenili pomoči potrebnim, za razdelitev sredstev pa bo poskrbela posebna komisija. Častni pokrovitelj dogodka je bil nekdanji predsednik republike Borut Pahor.