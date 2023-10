Največ težav na Gorenjskem v Bohinju in Železnikih

Na Gorenjskem je dopoldansko močno deževje največ težav povzročilo na območju Bohinja in Železnikov. V Železnikih je bregove prestopila Selška Sora, v Bohinjski Bistrici pa več potokov. Zaradi poplav je bilo zaprtih več cest, zalilo je tudi nekatere objekte. Težave so povzročali tudi plazovi.

Medtem ko je noč na Gorenjskem minila relativno mirno, pa so dopoldan obilne padavine zlasti na območju Sorice in Podbrda povzročile precej težav ne le na primorski, temveč tudi na gorenjski strani Škofjeloškega in Cerkljanskega hribovja.

V Škofji Loki in v porečju Sore za zdaj ni težav. FOTO: Črt Piksi/Delo

V Selški dolini je na več mestih prestopila bregove Selška Sora. Poplavilo je več mostov in cest, nekatere ceste pa so zasuli zemeljski plazovi. Zaprte so bile ceste proti Zalemu logu pod Sušo, proti Smolevi, pa tudi v soteski proti Škofji Loki. Zaprta zaenkrat ostaja še cesta Davča-Zali log.

Tako je potekala evakuacija zaposlenih iz podjetja Lotrič meroslovje. FOTO: Marko Gasser

Kot je povedal poveljnik občinskega gasilskega poveljstva, je bilo poleg cest zalitih tudi nekaj objektov, zlasti kleti. Voda je obkrožila tudi objekt podjetja Lotrič Meroslovje v Selcih, kjer sicer večje nevarnosti ni bilo, so pa vseeno začasno iz prostorov evakuirali zaposlene. Zaradi nevarnih razmer na cestah pa so preventivno dlje časa v šoli v Železnikih zadržali otroke.

Za Železnike, ki jim je avgustovska ujma prizanesla, so bile to največje letošnje poplave. Kot je povedal župan Marko Gasser, so bili protipoplavni ukrepi, ki se v občini gradijo po katastrofalnih poplavah leta 2007, večinoma učinkoviti. Manjša učinkovitost pa se je pokazala na območju Češnjice, kjer je voda poplavljala objekte, zato bo morda na tem mestu treba najti optimalnejše rešitve.

Poljanska Sora. FOTO: Vojko Urbančič

Na območju Bohinja težave s fekalijami

Gasilci so imeli precej dela s prečrpavanjem vode tudi na območju Bohinja, zlasti Bohinjske Bistrice. Kot je povedal poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica Silvo Režek, je bregove prestopilo več potokov. Voda je tekla po cestah in zalila nekaj objektov, zlasti kleti in garaže. Težave so imeli tudi s fekalno kanalizacijo.

Kar nekaj težav je neurje povzročilo tudi v Zgornji Bohinjski dolini, kjer je bil problematičen predvsem veter, ki je odkrival strehe, zlasti v Srednji vasi. Poročajo o tem, da je veter odkril streho na sedmih objektih, posredovali pa so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas v Bohinju.

Gasilci, delavci cestnih podjetij in ekipe z mehanizacijo so se, ne le v Železnikih in v Bohinju temveč tudi drugod po Gorenjskem, ukvarjali predvsem s prečrpavanjem vode, preusmerjanjem toka, čiščenjem cest in odstranjevanjem plazov ter podrtih dreves.

O več intervencijah poročajo tudi iz Škofje Loke. Voda je ponekod prestopila bregove, nekatere ceste niso bile prevozne, trenutno pa ostaja zaprt le še podvoz v Bodovljah. Ob eni izmed hiš se je sprožil dodaten plaz, podtalnica pa je zalila nekaj kleti, so povzeli na Občini Škofja Loka, kjer so veseli, da posledice deževja tokrat niso bile tako hude kot v začetku avgusta.