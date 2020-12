Na Gorenjskem tudi do pol metra snega

V Ratečah je čez noč zapadlo okrog pol metra snega. Foto Bralka

Močno sneženje povzročilo precej težav na avstrijskem Koroškem



Močno sneženje je na avstrijskem Koroškem povzročilo precej težav, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Okoli 4000 gospodinjstev je ostalo brez preskrbe z elektriko, številne ceste so zaprte. Kot je sporočila tamkajšnja policija, so več cest zaprli zaradi nevarnosti plazov, nekatere pa so zaprte zaradi podrtih dreves.



V severnem delu dežele so zaradi obilnih snežnih padavin danes ostale zaprte šole. V Beljaku so zaprli tudi parkirišča in pokopališča, piše STA.



Največ težav imajo zaradi močnega in dolgotrajnega deževja, ki se je medtem umirilo, na Obali . Gasilci so imeli največ dela zaradi visokih voda rek in morja ter številnih številnih plazov.Na Gorenjskem pa poročajo o novi, obilni pošiljki snežne odeje. Ponekod je zapadlo tudi do 50 centimetrov snega, zato vremenoslovci opozarjajo na povečano nevarnost snežnih plazov. Temperatura na 1500 m bo okoli -1, na 2500 m pa -6 °C, so vremenske razmere za gorski svet opisali na spletni strani Agencije RS za okolje (Arso).Višina snežne odeje izmerjene ob 7. uri: Kredarica (230 cm), Vogel (140 cm), Vršič (122 cm), Rateče (57 cm), Pavličevo sedlo (54 cm), Krvavec (45 cm).Danes bo oblačno s padavinami, ki bodo popoldne oslabele. Meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin. Popoldne se bodo še lahko pojavljale krajevne padavine, ki bodo najkasneje ponehale na severovzhodu. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter. Temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem od 6 do 12 °C.Jutri bo pretežno oblačno in ponekod megleno, nekaj jasnine bo na Primorskem. Predvsem na jugu lahko nastane kakšna ploha. Temperature bodo od -1 do 4, na Primorskem od 6 do 11 °C.Na Arsu so prav tako opozorili, da je zaradi obilnega sneženja predvsem v Julijskih Alpah velika nevarnost snežnih plazov.