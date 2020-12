Pod vodo koprska Šalara

»Imeli smo veliko dela, od včeraj zvečer do danes zjutraj je bilo kar 65 intervencij,« je povedal Jan Brodar, poveljnik operative koprske gasilske brigade. Največ težav je bilo na območju koprske Šalare oziroma na Vanganelski cesti, kjer je poplavilo več hiš. Težave je povzročil narasli vodotok reke Badaševice. Proti vdoru vode so se stanovalci zaščitili s protipoplavnimi vrečami, gasilci pa so vodo prečrpavali. Sodelovalo je 25 poklicnih gasilcev in 80 pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev. Razmere pa se zaradi nepojemajočih padavin še niso umirile.



Igor Rakar s koprske civilne zaščite pa je dodal, da je bilo na območju koprske občine precej plazov. Med drugim se je vdrla brežina na cesti med vasema Pomjan in Rojci, ki jo bo treba prednostno sanirati.



Na območju piranske občine pa je bilo najhuje na območju poplavljene reke Dragonje, med drugim je zalilo tudi cesto proti mejnemu prehodu. Gasilci so zjutraj morali pomagati voznikom, ki so obtičali v vodi. Poplavljalo je tudi morje v Piranu, pri čemer so Tartinijev trg zavarovali z vodnimi pregradami oziroma baražami. Podobne ovire za prodor vode so namestili tudi na območju mandrača in Velikega trga v Izoli.

Razmere se umirjajo

»Napovedi so se uresničile, zaradi močnih padavin in plime so se zviševali vodotoki rek, kar je povzročilo precej težav. Trenutno pa so napovedi ugodne in je pričakovati umirjanje razmer,« je povedal Blaž Šter, meteorolog z Agencije RS za okolje (Arso). Kot je še omenil, so padavine še prisotne, a bodo postopno ponehale, pričakovati je tudi še nekaj poplavljanja nižjih delov obale.

Na območju Gorenjske, kjer je zapadlo precej snega (V Ratečah 50 centimetrov, v Bohinju pa 40 centimetrov), pa je nevarnost plazov, je še opozoril.

