Na goriškem Krasu ogenj pod nadzorom, bolj negotovo na italijanski strani

Požar, ki se je v torek znova razplamtel na požarišču petkovega požara ob cesti Miren–Opatje selo, je po besedah vodje intervencije v nočnem času Stanka Močnika na slovenski strani meje pod nadzorom. Še vedno pa je stanje bolj negotovo na italijanski strani, so zjutraj sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite za severno Primorsko.

Kot so zapisali, je ponoči na pomoč italijanskim kolegom priskočilo še 15 slovenskih gasilcev s tremi vozili s terena na goriškem Krasu. Že v torek so jim pomagali tudi člani Kraške gasilske zveze.

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Včeraj znova zagorelo

Pod daljnovodom Miren–Opatje selo, povsem blizu petkovega požara, je znova zagorelo v torek opoldne. Gasilci so zvečer sporočili, da je požar na slovenski strani meje pod nadzorom, k čemur so precej pripomogli helikopterji in vojaško letalo, ki so popoldne pomagali gasiti.

Ponoči je na obeh požariščih na goriškem Krasu – v nedeljo je obsežen požar vzplamtel tudi na območju Renškega vrha – ostala požarna straža. Skrb so povzročale zlasti razmere na italijanski strani meje, kjer je v torek v bližini meje prav tako zagorelo na več lokacijah. Po navedbah prometno-informacijskega centra je cesta Miren–Opatje selo še vedno zaprta.

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Dodatno težavo gasilcem na goriškem Krasu povzroča hujša okvara na vodovodnem omrežju Opatje selo–Sela na Krasu. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi severnoprimorske regije so na območju požara odstranili sedem kosov teh sredstev v skupni masi 35,74 kilograma italijanskega in avstrijskega izvora iz obdobja prve svetovne vojne. Ob 22.45 je Eles znova vključil daljnovod Divača, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Je pa po poročanju Radia Slovenija burja čez noč razkadila dim iz okoliških vasi. Regijski štab Civilne zaščite za severno Primorsko je namreč v torek zvečer zaradi gostega dima pozval prebivalce Nove Gorice in bližnje okolice, Goriških brd in spodnjega dela Posočja, naj ostanejo doma in ne odpirajo oken.

Uprava za zaščito in reševanje poroča o še enem požaru, ki je pri Brestovici pri Komnu prešel z italijanske na slovensko stran.

Na goriškem Krasu trenutno najbolj zahteven požar Klariči pri Brestovici

Na Krasu je sicer trenutno aktivnih več kot 550 gasilcev iz vse Slovenije. 260 jih je razporejenih na požar Klariči pri Brestovici, ki je trenutno najbolj zahteven. Na italijanski strani pa je trenutno najhuje pri kraju Jamlje, so sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko.

Gašenje, tudi na italijanski strani, vodi Kraška gasilska zveza pod vodstvom poveljnika Petra Jerine. Trenutno jim pomagajo tudi gasilci koroške in mariborske gasilske regije. Gasilci si prizadevajo požarno linijo držati čim dlje od goriškega Krasa.

Požare iz zraka gasijo dve italijanski letali za gašenje, trije helikopterji Slovenske vojske in dva italijanska helikopterja.

Bitka z ognjem se je sicer na tržaškem in goriškem Krasu – pri Medji vasi, Moščenicah in Sabličih – nadaljevala vso noč, poroča Primorski dnevnik. Na terenu gasilcem pomaga tudi več helikopterjev. Prebivalci Tržiča so prejeli opozorilo, naj ne zapuščajo svojih domov, ponekod je oviran ali onemogočen tudi cestni in železniški promet.

Gasilske enote celotne dežele Furlanije - Julijske krajine so v sodelovanju s slovenskimi kolegi, gozdarji in civilno zaščito poskušale zajeziti požar na Krasu. Brezvetrje je omogočilo, da so gasilci pred ognjem ubranili hiše v Sabličih, od koder so evakuirali približno dvajset prebivalcev, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Gasilci so v jutranjih urah sporočili, da opažajo izboljšanje stanja, ogenj pa še ni povsem pod nadzorom.

Ponoči je na pomoč italijanskim kolegom priskočilo 15 slovenskih gasilcev s terena na goriškem Krasu. Že v torek so jim pomagali tudi člani Kraške gasilske zveze. Kar zadeva vzroke požara, se zdi najbolj verjetno, da so ogenj sprožile iskre, ki so nastale zaradi zaviranja vlaka. Močan veter, ki je takrat pihal nad Krasom, in suha vegetacija sta hitro podžgala prve plamene, dodaja Ansa. Lokalne oblasti v Tržiču so pri tem danes prebivalce opozorile, naj se ne gibljejo na prostem, saj je zrak zaradi dima močno onesnažen.