Na Hrvaškem dopustovalo več Slovencev kot lani

Po podatkih hrvaškega portala eVisitor je našo južno sosedo v prvih sedmih mesecih obiskalo več kot 11,5 milijona gostov, ki so ustvarili skoraj 57 milijonov prenočitev. To je 11 odstotkov več prihodov kot v istem obdobju lani in štiri odstotke več pri prenočitvah, v primerjavi z rekordnim letom 2019 je bila dosežena celo rahla rast. Objavljeni podatki tako ne potrjujejo očitkov, da je na Hrvaškem manj gostov in da bo sezona slabša.