Na Hrvaško kmalu z evri – kaj storiti s kunami?

Sosednja Hrvaška se bo 1. januarja 2023 pridružila evrskemu območju in bo kot 20. članica za uradno valuto uvedla evro. S tem se bodo zdaj veljavne hrvaške kune, po izteku 14-dnevnega dvojnega obtoka, umaknile iz obtoka. Fiksni tečaj menjave bo sicer znašal 7,5345 kune za evro, kar, recimo, pomeni, da bo sto kun vrednih 13,27 evra.

Kaj torej storiti s hrvaškim denarjem, ki vam je ostal po potovanju v sosednjo državo? V Banki Slovenije bodo – skladno z ustaljeno prakso Evropske centralne banke – bankovce kun brez provizije in po fiksnem tečaju menjali od 1. januarja do 28. februarja 2023, ne bo pa mogoča menjava kovancev. Menjava bo potekala na blagajni Banke Slovenije (lokacija in odpiralni čas sta na voljo na njihovi spletni strani bsi.si). Vsota, ki jo bo posameznik lahko zamenjal na dan, bo sicer omejena na skupni znesek 8000 hrvaških kun (dobrih tisoč evrov). V Banki Sloveniji po izteku tega obdobja brezplačne menjave bankovcev hrvaške kune ne bodo več izvajali, so sporočili iz naše centralne banke.

V Banki Slovenije so že pred nekaj tedni pojasnili, da prebivalci preostale hrvaške kune lahko zamenjajo v evre v okviru rednega delovanja poslovnih bank oziroma hranilnic ter posameznih menjalcev. Ali bo to mogoče tudi po 1. januarju in pod kakšnimi pogoji, bo odvisno od poslovnih odločitev posameznih bank in drugih finančnih posrednikov, banke pa za zdaj navajajo različne pristope.

Kuna še naprej na kovancu za en evro

Vsekakor pa bodo vsi, ki bodo želeli hrvaške kune zamenjati v evre od marca prihodnje leto, to lahko storili na Hrvaškem skladno s pogoji, kot jih je določila njihova centralna banka. Več uporabnih informacij o tem je sicer na voljo na spletni strani euro.hr. Če povzamemo: bankovce in kovance v kunah boste v prvih 12 mesecih, torej do konca prihodnjega leta, lahko brezplačno in po fiksnem tečaju menjali v hrvaških bankah, v poslovalnicah državne finančne agencije Fine in na njihovih poštah. Tam bo mogoče v eni transakciji brez provizije zamenjati do sto evrskih bankovcev ali kovancev. Pozneje, po 1. januarju 2024 bo menjava kunske gotovine mogoča le še v HNB, hrvaški centralni banki. Ta bo kovance v kunah in lipah menjala še tri leta (do konca leta 2025), za menjavo bankovcev pa ni časovnih omejitev.

Na Hrvaškem bodo kuno, simbol njihove denarne tradicije, sicer obdržali na kovancu za en evro. Na drugih evrskih kovancih bodo prikazani njihovi nacionalni motivi: zemljevid Hrvaške in Gundulićev verz »O lepa, o draga, o sladka svoboda« (kovanec za dva evra), lik Nikole Tesle (kovanci za 50, 20 in deset centov) ter mednarodna oznaka za Hrvaško (HR) v glagolici (kovanci za pet, dva in en cent). Vsem kovancem bo skupna hrvaška šahovnica.