V Italiji odslej za vstop v restavracije in na dogodke obvezno covidno potrdilo

07.08 Pandemija koronavirusa se krepi v južnih državah ZDA

05.55 Na igrah v Tokiu novih 29 okužb s koronavirusom

05.00 V Italiji odslej za vstop v restavracije in na množične dogodke obvezno covidno potrdilo

Južne ameriške zvezne države Florida, Georgia, Louisiana in Mississippi imajo zdaj skupaj kar 40 odstotkov vseh hospitalizacij zaradi koronavirusa v ZDA. Bolnišnice so spet preplavljene, odpovedujejo se operacije, floridski guverner, ki bi rad leta 2024 kandidiral za predsednika ZDA, pa zavrača ponovno uvajanje varnostnih ukrepov. Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa se je v ZDA do sinoči z novim koronavirusom okužilo več kot 35,4 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 615.000. Samo na Floridi jih je doslej umrlo več kot 39.000.Število hospitalizacij zaradi koronavirusa je v ZDA zdaj naraslo na 45.000. Toliko ljudi je bilo zaradi covida-19 v ameriških bolnišnicah marca, kar je sicer še vedno manj kot 124.000 v januarju. Vendar pa v bolnišnice zdaj sprejemajo veliko mladih, predvsem tiste, ki se niso cepili.V Mississippiju se je doslej cepilo le 35 odstotkov prebivalcev, v Louisiani in Georgii 38 odstotkov, na Floridi pa 49 odstotkov. Države Nove Anglije na severovzhodu ZDA so na primer doslej cepile okoli 60 odstotkov vseh svojih prebivalcev. Število novih okužb je zdaj v ZDA naraslo na povprečno 94.000 na dan, število smrtnih primerov pa je v zadnjih dveh tednih naraslo za 75 odstotkov na 426 na dan. Na Floridi je v bolnišnicah zaradi koronavirusa 12.500 ljudi, od tega 2500 v intenzivni negi. Povprečje novih okužb na dan je naraslo na 18.000, pred mesecem dni pa jih je bilo 2000.Po rekordnih 31 novih primerih okužbe z novim koronavirusom, o katerih so organizatorji olimpijskih iger v Tokiu poročali v četrtek, se je danes ta številka nekoliko znižala. Tokrat so med udeleženci, novinarji in sodelujočimi pri izvedbi dogodka našteli 29 novih primerov. Med njimi ni nobenega športnika. Skupno število okužb, povezanih z olimpijskimi igrami, se je tako od 1. julija povzpelo na 382.Organizatorji so doslej opravili že skoraj 600.000 testiranj na novi koronavirus, med pozitivnimi je bilo 29 športnikov. Med novimi primeri je en predstavnik medijev iz tujine, vsi preostali pozitivni v olimpijskem mehurčku so prostovoljci in drugi sodelavci organizatorjev. V času iger, ki so se začele 23. julija in se to nedeljo končujejo, so v japonski prestolnici razglašene izredne razmere, tekmovanja pa potekajo pred praznimi tribunami.V Italiji je od danes za vstop v zaprte prostore, kot so restavracije in kulturne ustanove, ter na množične dogodke potrebno covidno potrdilo. Potrdilo morajo Italijani predložiti za vstop v notranje prostore gostinskih lokalov, športne dvorane, muzeje, kinematografe in gledališča, igralnice, bazene ter za obisk športnih dogodkov in koncertov ali za kongrese. Izjema velja za mlajše od 12 let in tiste, ki se iz zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti. Covidno potrdilo lahko dobijo že po prvem odmerku cepiva proti covidu-19, prav tako ga prejmejo tisti, ki so to bolezen preboleli, in tisti, ki imajo negativen izvid testa na novi koronavirus.Tistim, ki ga ne bodo predložili, grozi globa v višini do 400 evrov. Če jo bodo plačali v petih dneh, bo kazen nižja, poročajo italijanski mediji. Uvedba covidnega potrdila je med Italijani naletela na ostro nasprotovanje. Temu najglasneje nasprotujejo lastniki lokalov, ki so se večkrat zbrali tudi na ulicah italijanskih mest. V četrtek je italijanska vlada odločila še, da bodo morali od jeseni s covidnim potrdilom razpolagati tudi učitelji, profesorji in študenti, zahtevano bo tudi za potnike na medkrajevnih vlakih in avtobusih, trajektih in na letalih. V Italiji, ki ima okoli 60 milijonov prebivalcev, sicer število okuženih znova narašča, v zadnjem dnevu so potrdili 7230 novih okužb s koronavirusom. Pozitivnih je bilo 3,4 odstotka opravljenih testov. Doslej so z vsemi odmerki cepiva proti covidu-19 cepili okoli 62 odstotkov prebivalcev, starejših od 12 let.