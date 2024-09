Na ime novega obrambnega ministra se še čaka

Predsednik vlade Robert Golob je po naših informacijah svojim partnerjem na današnjem sestanku sporočil, da bodo na ime obrambnega ministra morali še malenkost počakati.

Kljub temu da kroži na političnem parketu več možnih imen, je odločitev Goloba, ki po izvolitvi Marjana Šarca za evropskega poslanca resor vodi začasno sam, mogoče pričakovati šele po koalicijskem vrhu, ki je napovedan za prihodnji četrtek, 12. septembra.

Ta bo predvidoma »motivacijski«, na njem pa naj bi pozornost usmerili na to, kaj je pred njimi še do konca mandata – spremembe na področju zdravstva, plačnega sistema v javnem sektorju, davkov, pokojninskih sprememb in medijske zakonodaje.