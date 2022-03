Izolski župan po ovadbi prejel še očitek KPK

Izolski župan Danilo Markočič noče komentirati kazenske ovadbe, ki je bila vložena proti njemu, ponovil pa je, da je v zvezi s prenočitvijo nekdanje kmetijske ministrice Aleksandre Pivec pred dvema letoma v Izoli sprejel moralno odgovornost in sam poravnal hotelski račun. Enako je storila tudi Pivčeva, sedanja predsednica Naše dežele, zaradi česar je občina na račun afere prejela celo dvojni znesek. Dogodek s prenočitvijo ministrice pa Markočič pripisuje napaki.

Na koprski policijski upravi so vložitev kazenske ovadbe v zadevi z ministričino prenočitvijo v Izoli na občinski račun potrdili za TV Slovenija, izolski župan pa je še včeraj dejal, da s postopkom proti njemu ni seznanjen. Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je glede Markočiča in Pivčeve – ta je menda eno od hotelskih sob rezervirala za svoja sinova – že lani ugotovila, da je šlo za kršitev integritete.

Sum nepravilnosti pri prodaji nepremičnin

Danes so s KPK še sporočili, da so zaznali tudi sum nepravilnosti v zvezi s prodajo oziroma menjavo izolskih občinskih nepremičnin. Izpostavili so predvsem javno dražbo za 1,7 hektara veliko zemljišče v Livadah, ki ga je občina leta 2019 prodala po izklicni ceni 2,38 milijona evrov (brez davkov), kupilo pa ga je podjetje Projekt 2020. Soustanovitelju podjetja Borisu Leonidovichu Kopilevichu je obenem Markočič prodal svoj oljčni nasad. Zanj je iztržil – za številne oljkarje neverjetnih – 244.000 evrov. Posel je pozneje propadel, Markočič pa je Kopilevichu vrnil nakazani del kupnine.

Župan je v zvezi s tem dejal, da so občinske nepremičnine prodajali po ustaljenem postopku, potrdil jih je tudi občinski svet.



Županski mandat Danila Markočiča so zaznamovale številne afere. FOTO: Nataša Čepar

KPK je o sumu nepravilnosti obvestil druge nadzorne organe, medtem ko kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ni zaznal. Postopek, ki so ga začeli leta 2020 na podlagi več prijav, so tako ustavili. So pa kljub temu vsem občinam in finančnemu ministrstvu izdali nekatera priporočila za zagotovitev večje transparentnosti glede objav prodaj občinskih nepremičnin.

Nadzorni odbor Občine Izola je v svojem lanskem poročilu o nadzoru nad prodajo občinskega premoženja med letoma 2018 in 2020 že ugotovil, da so sicer vsi posli sklenjeni ustrezno, vendar občina pri tem ni dovolj zasledovala ekonomskega vidika, saj bi lahko iztržila višje kupnine. Ocenili so, da občina ni delovala transparentno in da so posli prinašali korupcijsko tveganje, saj so bile objave nekaterih prodaj zgolj na neizpostavljenih občinskih podstraneh.

Ugotovitev KPK so se razveselili v podjetju Elta, ki že dlje časa opozarja, da je bila prodaja zemljišča v Livadah – ta je danes v lasti podjetja BM21 (ustanovitelja sta Kopilevich in Marjan Milič) – netransparentna. Prizadevajo si za zagotovitev ničnosti prodajne pogodbe. BM21 pa je na zemljišču že načrtovalo sosesko, za katero čaka na gradbeno dovoljenje.