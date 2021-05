Na kolo zaradi Rogliča, Pogačarja in koronavirusa

V nadaljevanju preberite:

Slovensko kolesarstvo še nima himne, kakršno je za naše najboljše smučarje pred skoraj štirimi desetletji spisala skupina Pepel in kri, vendar je kolesarska manija že podobna časom, ko smo smučali vsi. Za to imata velike zasluge najboljša kolesarja na svetu Primož Roglič in Tadej Pogačar, ne nazadnje pa tudi pandemija, ki je pri nas in po svetu na kolesa prignala neslutene množice.