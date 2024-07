Požar na Krasu: Gori celoten Trstelj, požar se širi proti Novi Gorici

Dve leti po obsežnem požaru na Krasu tam znova gori. Danes dopoldne je zagorelo območje nad Komnom v bližini naselja Škrbina, požar se je že razširil na Trstelj, je za Delo povedal Marko Adamič, podpoveljnik GZS, ki je trenutno na terenu. Požar ni pod nadzorom in zaradi burje preskakuje ter se hitro širi. Trudijo se ga zaustaviti. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje gori celoten Trstelj, požar pa se širi proti Novi Gorici.

Ob požaru na Krasu so aktivirali državni načrt zaščite in reševanja.

Boris Budal, vodja preventive in namestnik poveljnika gasilcev v Sežani, je za Delo opoldne dejal, da je stanje še vedno kritično, saj požara še niso omejili. Ko ga bodo, bodo morali do prvega dežja bedeti nad požarišči, a trenutno se trudijo, da požar sploh omejijo. Za ponoči jim bodo na pomoč prišli tudi gasilci iz drugih regij, Gorenjske in Notranjske.

FOTO: Tomaž Lanišek/Gasilska zveza Slovenije

Aktiviranih 45 gasilskih enot

Tokratni požar je izbruhnil v neposredni bližini območja, kjer je tudi pred dvema letoma divjal katastrofalni požar, ki je uničil velik del goriškega Krasa. Trenutno so aktivirani gasilci z Goriške oz. Nove Gorice in Šempetra, je za STA povedal poveljnik novogoriških poklicnih gasilcev Simon Vendarmin. Dejal je, da so na terenu tudi gasilci iz južne Primorske oz. obalno-kraške regije. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je trenutno aktiviranih 45 gasilskih enot in državna enota za gašenje iz zraka.

Kot so navedli, so aktivirana gasilska letala in oba dvosedežna air tractorja, ki jih je Slovenija nabavila za izdatno pomoč iz zraka gasilcem v tovrstnih situacijah. Vodo zajemata iz morja na italijanski strani. V zraku pa je tudi policijski helikopter, opremljen s termokamero.

Požar, ki je dopoldne izbruhnil pod hribom Trstelj na Krasu. FOTO: Rok Perič/STA

Predstavnica za stike z javnostjo na upravi za zaščito in reševanje Neja Pavlica je za STA povedala, da lahko air tractor zajame 3000 litrov vode, medtem ko navadni helikopterji do 900 litrov vode. Podatkov o razsežnosti požara Pavlica ta trenutek še nima.

Poveljnik štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk je za STA povedal, da je požar izbruhnil v smeri od Škrbine proti Trstelju na Krasu v Občini Komen.

FOTO: S. I.

Curk je za N1 dejal, »da je treba razumeti, da so temperature zelo visoke, narava pa presušena, tako da lahko ogenj preskoči«. Pozval je prebivalce, da na cestah dajo prednost intervencijskim službam in jih pri delu ne ovirajo.

FOTO: Tomaž Lanišek/Gasilska zveza Slovenije

Opozorilo prebivalcem

Gasilci vse udeležence v prometu prosijo, da dajejo prednost intervencijskim vozilom. Prav tako prosijo, naj ljudje zaradi lastne varnosti in morebitne ogroženosti drugih ne zahajajo na območje požara in v njegovo bližino.

Kot so sporočili s koprske policijske uprave, sta zaprti cesti Komen–Šibelji in cesta iz Komna proti Ivanjem gradu. Policisti so prebivalce še enkrat pozvali, da se požaru ne približujejo in naj »upoštevajo navodila policistov, gasilcev in drugih, ki gasijo požar, ter ne ovirajo njihovega dela«.

FOTO: A. I.

Arso je sicer za danes izdal opozorilo, da je danes sredi dneva in popoldne po nižinah možna velika toplotna obremenitev, najbolj vroče pa je na Primorskem, kjer je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.