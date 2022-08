Na mejnih prehodih čakanje do ure, predor Ljubelj občasno zapirajo

Na prometno najbolj obremenjen konec tedna v poletju se kolone na cestah in mejnih prehodih nekoliko redčijo.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zastoj dolg štiri kilometre nastal na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Jesenicam in Kranjski Gori se priporoča priključek Jesenice vzhod, Lipce. Izvoz Jesenice vzhod iz smeri Ljubljane je zaprt in dovoljen zgolj za lokalni promet.

Pred predorom Ljubelj proti Avstriji zaradi varnosti občasno zapirajo predor.

Osebna vozila morajo pri vstopu v državo na mejnih prehodih Gruškovje, Starod, Dragonja in Zavrč čakati do 30 minut, na prehodih Metlika in Obrežje pa do ene ure.

Na ljubljanski severni obvoznici potekajo dela med Zadobrovo in Tomačevim.

Cesta Hrastnik-Zidani Most bo pri Zidanem Mostu zaprta do 30. avgusta, zaradi del na železniškem prehodu. Obvoz bo speljan po cesti preko Marnega.

Cesta Bloška Polica-Sodražica bo pri Žimaricah popolnoma zaprta od 30. avgusta do 2. septembra. Obvoz za vozila do 7,5 tone bo speljan po cesti Sodražica-Žlebič-Velike Lašče-Nova Vas in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 tone bo obvoz speljan po avtocesti preko Ljubljane.

Na cesti Kranj-Jeprca bo od 3. septembra do 17. septembra popolna zapora. Obvoz bo urejen.

Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.