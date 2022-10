Na nacionalko prihaja nova voditeljica TV Dnevnika

Valentina Plaskan je na Planet TV urednikovala in vodila pogovorno oddajo Osebno z Valentino Plaskan, pred tem pa je na omenjeni komercialni televiziji tudi vodila osrednjo informativno oddajo. Vodila in pripravljala je tudi predvolilno oddajo Slovenija Izbira.

Je tudi redna sodelavka Radia Slovenija, kjer poslušalce tedensko nagovarja v satirični oddaji Radio Gaga.

Svojo novinarsko pot je kot spikerka in novinarka pričela na Radiu Študent, na nacionalni televiziji pa je sodelovala tudi pri ustvarjanju oddaje Dobro jutro in razvedrilnega programa. Magisterij iz govora in javnega nastopa je opravljala na AGRFT, vzporedno se je lotila tudi študija partnerske in družinske terapije. Javno nastopanje tudi poučuje. Sodeluje z založbo Beletrina, za katero pripravlja vsebinske prispevke. Igrala je tudi v TV seriji Ena žlahtna štorija.

Kot nam je potrdila, bo na TV Slovenija vodila TV Dnevnik.