Na referendumski tehtnici je zelo osebna odločitev

Ddr. Andrej Pleterski, soavtor predloga zakona, podpira odločitev o referendumu: »Vprašanje konca življenja je nekaj, o čemer nihče ne more odločiti za drugega, ampak lahko o tem odloči samo vsak sam in je prav, da imamo referendum. Pomembno je, da so predlog zanj podali vsi poslanci in poslanke koalicije ter da so v Svobodi obljubili, da bodo po uspešnem referendumu za nov predlog zakona o PPKŽ ponovno vložili izboljšan predlog Srebrne niti. S tem so zakon posvojili in mu zagotovili potrebno podporo.«