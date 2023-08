Na sporedu razreševanje Uroša Urbanije

Na današnji izredni seji sveta zavoda naj bi nova uprava svetnike seznanila s stanjem in prednostnimi kratkoročnimi načrti, prav tako naj bi izvedli glasovanje o razrešitvi vršilca dolžnosti direktorja TV Slovenija Uroša Urbanije. Ta je za Delo napovedal, da se bo seje udeležil in da na njej pričakuje podporo, saj da očitki niso resnični.

V utemeljitvi sklica seje je predsednik sveta Goran Forbici zapisal, da je vodstvo skladno s 16. členom zakona o RTV Slovenija predlog posredovalo prejšnjo sredo, 16. avgusta, in svet zaprosilo, naj o soglasju odloči v petnajstih dneh.

Na RTV Slovenija tega postopka do zdaj niso želeli komentirati, je pa Urbanija na twitterju zapisal, da je Zvezdan Martić še kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja proti njemu sprožil postopek izredne odpovedi. »Najbolj bizaren pa je razlog. Ker sem dolgoletni pomočnici za finance, ki je bila to v času najmanj petih direktorjev na TVS že 25 let, marca 2023 dal nekaj pooblastil. Da je stvar še bolj bizarna: Martić trdi, da tega ni dovolil Andrej Grah Whatmough,« je zapisal Urbanija, ki nam je včeraj pojasnil, da gre za edini očitek, ki pa nikakor ni resničen, zato »pričakujem, da me bodo soglasno podprli – vseh 17 svetnikov«.

Urbanija še ne ve, ali se bo prijavil za direktorja

Kako bo ravnal v primeru razrešitve, pa ni želel odgovoriti, a ker je nova uprava že objavila razpise za mesta direktorjev televizije, radia in digitalnih vsebin – rok se bo iztekel 8. septembra –, je mogoče pričakovati, da bi ga v tem primeru nadomestili z drugim vršilcem dolžnosti. Večer poroča, da bo to dosedanji urednik kulturnega in umetniškega programa na TV Slovenija Andraž Pöschl.

Na vprašanje, ali se bo za direktorja TV Slovenija prijavil tudi sam, pa je Urbanija, nekdanji šef vladnega urada za komuniciranje v času Janševe vlade, odgovoril, da še ne ve.

Direktorska mesta so ključna tudi za kakršnekoli druge morebitne kadrovske menjave, saj zakon o RTV Slovenija predvideva, da se na predlog direktorjev imenujejo in razrešujejo odgovorni uredniki programov. Ti skladno z novelo zakona, ki je prestala tudi referendum, sicer nadaljujejo mandat, a je novela omogočila tudi možnost njihove razrešitve, če nimajo večinske podpore v svojem uredništvu. Na predlog direktorjev razrešitev izvede uprava ob soglasju sveta zavoda.

Glede na pretekla imenovanja, ki niso imela podpore zaposlenih, je pričakovati, da bi lahko prišlo do takšnih zamenjav odgovornih urednikov programov prav na TV Slovenija, kjer je informativni program še vedno razdeljen na dva dela, vodita ga Jadranka Rebernik in Rajko Gerič, ter morda tudi v Multimedijskem centru, kjer je v. d. urednika uredništva še vedno Igor Pirkovič, Martić pa je v. d. vodjo Multimedijskega centra Anžeta Ančimra že zamenjal s Kajo Jakopič.