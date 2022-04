Na veliko noč potrdili 368 primerov okužb

Včeraj so ob 409 PCR testih in 1923 hitrih antigenskih testih potrdili 368 novih okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Trenutno je v državi aktivnih 22.320 primerov okužbe, 14-dnevna incidenca znaša 1055, sedemdnevno povprečje pa 1329.

V Šanghaju potrdili prve smrti zaradi covida v tokratnem izbruhu

V Šanghaju so zaradi covida-19 umrli trije ljudje. Gre za prve primere smrti zaradi covida-19 v tokratnem izbruhu, zaradi katerega je večina velemesta zaprta že od konca marca, poročajo tuje tiskovne agencije. Mestne oblasti so danes sporočile, da so umrle tri starejše osebe, ki pa so bolehale tudi za drugimi boleznimi.

V sredini marca so sicer v provinci Jilin na severovzhodu Kitajske potrdili dve smrti zaradi covida-19, ki naj bi bili prvi potrjeni smrti na Kitajskem v več kot enem letu.

Šanghaj je trenutno središče največjega izbruha covida od začetka pandemije pred več kot dvema letoma. V večjem delu mesta s 26 milijoni prebivalci že od sredine marca velja popolno zaprtje javnega življenja. V mestu je vse več nezadovoljstva, saj se soočajo z oteženim dostopom do hrane, težave imajo tudi z zdravstveno oskrbo. Zaenkrat ni znano, koliko časa bodo oblasti še vztrajale pri strogih ukrepih. V nedeljo so namreč potrdili več kot 2400 novih primerov covida-19 in več kot 19.800 asimptomatskih okužb.