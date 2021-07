Na zelenem seznamu po novem cela Italija

7.00 Prebolevniki in cepljeni ob vrnitvi z območij na rdečem in temno rdečem seznamu brez karantene



Za osebe, ki v Slovenijo prihajajo z območja na rdečem ali temno rdečem seznamu, od danes ni več obvezna karantena, če predložijo dokazilo o cepljenju proti covidu-19 ali preboleli bolezni. Spremembe so tudi pri seznamu območij, saj je med drugim na zelenem po novem cela Italija, dodani sta tudi Kanada in San Marino.



Še vedno ostaja obvezna 10-dnevna karantena za tujce brez prebivališča v Sloveniji, ki prihajajo v državo z območja na rdečem seznamu. Pred tem morajo obvezno predložiti tudi negativni rezultat testa PCR in dokazati, da imajo zagotovljen prostor, kjer bodo prestajal karanteno. Strožji je ukrep za tujce brez prebivališča v Sloveniji, ki prihajajo z območja na temno rdečem seznamu. Njim namreč vstop v državo ni dovoljen.



Za osebe, ki v Slovenijo vstopajo iz držav na oranžnem seznamu, je dovoljen vstop v državo brez karantene tudi ob predložitvi digitalnega covidnega potrdila EU ali tretjih držav. Osebe, ki ne predložijo ustreznega dokazila, se napoti v karanteno. Tujcem brez prebivališča v Sloveniji bodo v primeru karantene vstop v Slovenijo dovolili le, če dokažejo, da imajo zagotovljen prostor, kjer bodo prestajali karanteno.



V veljavo pa stopa tudi zmanjšano število izjem za vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu. Med drugim na seznamu niso več izrecno navedeni diplomati, predstavniki tujih varnostnih organov in akreditirani novinarji na službeni poti v tujini. So pa po novem na seznamu čezmejni delovni migranti, ki imajo delovno razmerje v EU, in osebe, ki so napotene na ali z opravljanja storitev v EU, utemeljijo razlog za prehajanje meje in se vračajo v petih dneh po prehodu meje. V primeru vstopa v Slovenijo z območja na rdečem ali temno rdečem seznamu morajo te osebe predložiti negativni test na novi koronavirus.



Spremembe pa so tudi pri seznamu območij. Na zelenem seznamu so med drugim spremembe pri Belgiji, Danski, Franciji, Grčiji, Nizozemski, Norveški, Španiji in Švedski. Na zeleni seznam tretjih držav so dodali Armenijo, Azerbajdžan, Brunej, Jordanijo, Kanado, Katar, Monako, San Marino, Savdsko Arabijo in Vatikan.



Na rdečem seznamu so spremembe pri Španiji. S temno rdečega seznama je črtana Irska, ki je po novem na oranžnem seznamu.



Vlada je sicer včeraj na dopisni seji sprejela sklep o ukinitvi seznama držav glede na epidemiološko sliko in izenačitvi pogojev za vstop v Slovenijo, saj bo za vse veljal pogoj preboleli, cepljeni in testirani (PCT). Odlok bo začel veljati v nedeljo, v praksi pa bo zaživel 15. julija.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: