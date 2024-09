Nadomestilo za invalidnost neskladno z ustavo

V nadaljevanju preberite:

Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) je v neskladju z ustavo. Nadomestilo za invalidnost, ki letos znaša 712 evrov na mesec, ter dodatek za pomoč in postrežbo, ki je lahko 180 ali 361 evrov, ne pokrijeta nujno vseh potreb posameznika, je ugotovilo ustavno sodišče in kot začasno rešitev spet določilo obveznost staršev za preživljanje polnoletnih otrok. To je konkreten primer, podobnih po zagotovilih ministrstva za delo naj ne bi bilo veliko, bi pa ta odločba pristojne lahko spodbudila k razmisleku, kako se razporeja denar, ki ga država namenja invalidom.