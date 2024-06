Brez določenega namena, meril upravičenosti in nadzora

V nadaljevanju preberite:

Med vsemi postavkami v blagajni ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je osebna asistenca na prvem mestu po višini sredstev, ki jih namenjajo posamezniku. A so, kot ugotavlja računsko sodišče, predpisi na tem področju tako pomanjkljivi, da niso jasno določeni niti namen osebne asistence, niti kriteriji za upravičenost, niti ni ustreznega nadzora. Nekatere od spornih točk naj bi popravila novela zakona, ki je v medresorskem usklajevanju, do nje pa so številne invalidske organizacije zelo kritične.