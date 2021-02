Naj kaj moramo biti pozorni pri opremljanju otroške sobe?

Otroška soba Compactos. FOTO: Lagea

Otroška soba Compactos H313 - Opremisidom. FOTO: Lagea



Tipske otroške sobe

Otroška soba Black. FOTO: Lagea

Otroška soba Rustic White - Opremisidom. FOTO: Lagea

Otroška soba Concept - Opremisidom. FOTO: Lagea

Ta mora biti funkcionalna, vizualno zanimiva in tudi varna.Tilen, diplomirani dizajner in lastnik spletne trgovine opremisidom ter pisec bloga o pohištvu za ameriški trg Tilen Space , že od nekdaj obožuje otroške sobe. Z nami bo delil izkušnje, kaj moramo paziti, ko se lotimo opremljanja.Ko se lotim zasnovesam dam poudarek na dve stvari:1. da ima otrok dovolj naravne svetlobe, ko se uči ali kaj ustvarja za pisalno mizo,2. da otroku pohištvo razporedim tako, da maksimalno odprem sobo. Želim, da ne deluje utesnjeno in da je dovolj prostora za igranje, če je to dimenzijsko mogoče.Če je pohištvo po meri, je opremiti otroško sobo veliko enostavneje kot pa s tipskim pohištvom. Mogoče je glavna »slabost« pohištva po meri cena, ki je navadno dosti višja.Compactos, kombinacija tipskega pohištva z možnostjo predelaveZa vse, ki ne iščejo »tipičnega mizarja« in želijo proizvajalca z dolgoletnimi izkušnjami na področju proizvodnje otroških sob, so tu otroške oziroma mladinske sobe Compactos . Navdušujejo s svojo izjemno prilagodljivostjo, unikatnim videzom in tudi odlično kakovostjo.Zaradi zelo velike širine elementov, prilagajanja po meri in inovativnih rešitev, kot je pograd z izvlečno pisalno mizo, lahko s programom Compactos rešimo skoraj vsako otroško sobo.Ker so nekako tipski proizvajalec pohištva, so cene še vedno dostopne glede na kakovost in nadstandardne debeline, ki jih ponujajo. Hkrati je ob nakupu pohištva Compactos vključena tudi brezplačna montaža, s katero poskrbimo, da bo vse tako, kot mora biti.Tipske otroške sobe so še vedno najbolj iskana oblika trenutno na spletu. Že sam izraz tipske pomeni, da jih proizvajalci izdelujejo na zalogo in da bo posledično cena takšne sobice nekoliko ugodnejša. Vsaj morala bi biti ...Je pa tudi pri tipskem pohištvu opaziti močan razkorak v ceni. Kje je ta upravičena, kje pa je le posledica »požrešnosti spletne trgovine«.V Opremisidomu se trudimo, da bi vedno ponudili odlično razmerje med ceno in kakovostjo za vse naše pohištvo , ki ga ponujamo. Trenutno naš izbor tipskih otroških sob vključuje tri glavne proizvajalce, in to so: Jela Cilek inVsi trije proizvajalci imajo eno skupno točko in to jePri vseh dobite več za dostopno ceno večini med nami in to je glavno vodilo naše spletne trgovine. Radi bi pripeljali kakovostno pohištvo, ki bi bilo dostopno večini od nas.