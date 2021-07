»Najbogatejši« živijo v občini Trzin

Najnižje prihodke imajo v Pomurju

Trzin se ponaša z bogato, večstoletno tradicijo obrtništva in kasneje podjetništva. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Deset občin, kjer so prihodki najvišji

Najvišji povprečni neto dohodek na prebivalca na ravni občin je bil v letu 2019 za 27 odstotkov višji od slovenskega povprečja, najnižji pa za 42 odstotkov nižji od slovenskega povprečja. Višji od slovenskega povprečja je bil v 55 občinah.

Leta 2019 so bili prejeti bruto in neto dohodki prebivalcev v Sloveniji za od 6,2 do 7,2 odstotka višji kot v letu 2018, znašali so 13.298 evrov bruto na prebivalca ter 16.445 evrov bruto na prejemnika dohodka, neto prejemki so bili v povprečju višji za 686 evrov na leto, je sporočil Statistični urad RS.Dohodki prebivalcev Slovenije so bili v letu 2019 na ravni države višji kot v prejšnjem letu, in sicer nominalno za od 6,2 odstotka (mediana bruto dohodka prebivalcev) do 7,2 odstotka (povprečni neto dohodek na prebivalca), realno pa za od 4,5 odstotka do 5,5 odstotka.Na ravni občin so bili najvišji dohodki na prebivalca v občinah Trzin in Šmarješke Toplice, najnižji v občinah Kuzma in Hodoš, na ravni regij pa najvišji v osrednjeslovenski, najnižji v pomurski.Povprečni neto dohodek na prebivalca je bil s 13.069 evri v letu 2019 najvišji v občini Trzin. Čeprav je občina tretja najmanjša v Sloveniji, saj meri le 859,50 hektara, spada med razvite, bogatejše in gospodarsko pomembnejše občine naše države.Povprečni neto dohodek je bil s 5936 evri najnižji v občini Kuzma, tukaj so bile najnižje tudi vrednosti večine preostalih srednjih vrednosti. Povprečni bruto dohodek na prejemnika pa je bil najnižji v občini Hodoš.Na prvih deset mest po višini povprečnega neto dohodka na prebivalca so se v letu 2019 poleg Trzina uvrstile še Šmarješke Toplice, Rečica ob Savinji, Mežica, Kranjska Gora, Log - Dragomer, Ankaran, Ljubljana, Škofljica in Vodice, na zadnjih deset mest pa občine Kuzma, Rogašovci, Grad, Apače, Hodoš, Sveta Ana, Solčava, Osilnica, Cankova in Cerkvenjak.Pri dohodkih prejemnikov je bila razlika manjša. Najvišji povprečni neto dohodek na prejemnika je bil za 29 odstotkov višji od slovenskega povprečja, najnižji pa za 28 odstotkov nižji od slovenskega povprečja. Višji od slovenskega povprečja je bil v 57 občinah.