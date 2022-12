Najbolj smo »guglali« košarko, volitve in vojno v Ukrajini

Google, vodilno svetovno tehnološko podjetje za iskanje informacij, je danes objavilo vpogled v najpomembnejše trenutke in trende iztekajočega se leta Leto v iskanju 2022. In za čem smo po Googlu najbolj brskali Slovenci? »Števec« kaže, da za temami, povezanimi z evropskim prvenstvom v košarki, s supervolilnim letom in za razmerami v Ukrajini. To pa še zdaleč ni vse. Radovedni, kot smo, so nas pritegnile tudi televizijske serije in resničnostni šovi, še najbolj Poroka na prvi pogled ...

Leto v iskanju 2022: splošna iskanja. FOTO: Arhiv Grayling

Tudi v letu 2022 šport ostaja med pomembnejšimi zanimanji Slovencev. V samem vrhu iskanj je Eurobasket 2022. Da so leto pomembno zaznamovale volitve, dokazuje drugo najbolj iskano geslo v letošnjem letu - Volitve 2022. Politično pa obarvano tudi tretje najbolj iskano geslo: Ukrajina.

Osebnosti. FOTO: Arhiv Grayling

Na »splošnem področju« so prebivalce Slovenije v letu 2022 prek iskalnika Google najbolj zanimale informacije o državni volilni komisiji – najbrž zato, ker je imela v tem letu toliko dela z volitvami, kot že dolgo ne: z državnozborskimi, z dvema krogoma predsedniških in lokalnih, pa še z referendumskim trojčkom.

Športni dogodki. FOTO: Arhiv Grayling

Brskali so tudi za informacijami o novoizvoljenem predsedniku vlade Robertu Golobu ter o cenah goriva. Med športnimi dogodki je za evropskim prvenstvom v košarki največ zanimanja poželo svetovno prvenstvo v nogometu ter zimske olimpijske igre, oziroma še posebej dobitniki medalj. Med najbolj iskanimi osebnostmi sta poleg premiera Goloba še pevec zagrebške pop-rock skupine Parni Valjak Aki Rahimovski in britanska kraljica Elizabeta II.; od obeh smo se poslovili v iztekajočem se letu.

Kako? FOTO: Arhiv Grayling

Pogled na najbolj iskana vprašanja, ki se začenjajo s »kako«, pa razkriva vpliv epidemije koronavirusa na našo realnost. Kajti Slovence je v letu 2022 najbolj zanimalo, kako preveriti stanje bonov, kako dolgo velja hitri covidni test ter kako do potrdila o prebolevnosti.