Najbolj tvegana plastika, najmanj steklo in les

Materiali in izdelki za stik z živili lahko v živila sproščajo zdravju ­škodljive snovi. Pri odvzemu vzorcev za laboratorijsko analizo sta bila v letošnjem letu kot neskladna ocenjena dva vzorca, šlo je za pošiljki servirnih žlic iz najlona ter modelov za torto iz silikona. Bistveno varnejša izbira od izdelkov in materialov iz plastike so izdelki in materiali iz stekla in lesa.