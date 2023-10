Najbolj uspešna slovenska podjetja bodo iskala nove zaposlene

Trg dela še nikoli ni bil tako razgiban, nanj vplivajo nove oblike dela, novi poklici in gospodarske razmere. A tudi podjetja že dolgo niso tako intenzivno iskala novih zaposlenih. Uspešna podjetja boste lahko v živo spoznali v četrtek, 19. oktobra, od 10. do 19. ure v Cankarjevem domu v Ljubljani. Več kot 100 delodajalcev bo na Kariernem sejmu MojeDelo.com v Cankarjevem domu. Uporabna in zanimiva predavanja bodo obogatila sejemski del, pričakujemo navdihujoče pogovore s podjetnikom Ivom Boscarolom ter TV-voditeljema Bernardo Žarn in Jožetom Robežnikom ter številnimi drugimi strokovnjaki. Z naloženo aplikacijo MojeDelo.com pa bo sejemska izkušnja obogatena s številnimi ugodnostmi.

Podjetja so hvaležna za pristni stik z iskalci zaposlitve

Število prostih delovnih mest na karierno-zaposlitvenem portalu MojeDelo.com ne upada in znaša med 4000 in 5000 vsak dan. »Ne preseneča nas več, kako veliko zanimanje je za nove zaposlene med slovenskimi podjetji, ki si na vse možne načine prizadevajo, da bi prišla do nove delovne sile,« pojasnjuje Nika Rakonjac, vodja marketinga na Styria digital marketplaces, d. o. o. »Karierni sejem MojeDelo.com prinaša odlične priložnosti tako za iskalce zaposlitve, ki se lahko kar tam prepričajo o tem, kaj podjetja ponujajo, in za razstavljavce, da začutijo utrip med iskalci zaposlitve in novih karier. Imamo veliko uspešnih zgodb, ki so se spletle na naših sejmih, in to nas vsako leto motivira.«

V Cankarjevem domu se je trlo obiskovalcev. Foto: Klavdija Žitnik

Več kot 100 podjetij čaka nove zaposlene

O povpraševanju po novih zaposlenih govori podatek, kako veliko razstavljavcev se je prijavilo na sejem. Obiskovalci sejma bodo tako lahko spoznali več kot 100 slovenskih in tujih podjetij, ki iščejo nove kadre. Med njimi so: AKRAPOVIČ, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d. d., Barilla Adriatik, del Barilla Group, BOSCH REXROTH d. o. o., DARS, d. d., dm drogerie markt d. o. o., KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Lek, d. d., MAHLE Electric Drives Slovenija d. o. o. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS/SLOVENSKA VOJSKA, Okrožno sodišče v Ljubljani, Pipistrel, TELEKOM SLOVENIJE, d. d.

Za nova znanja in izkušnje bodo poskrbeli vsebinsko bogata predavanja in delavnice. Vsem registriranim uporabnikom MojeDelo.com bodo kadrovski specialisti ponudili brezplačna svetovanja pri nadaljnjih korakih v karieri, na voljo jim bo fotokotiček, kognitivno in psihometrično testiranje ter preizkusi različnih uporabniških znanj.

Delo na televiziji je za razgledane, vedoželjne in energične ljudi

Televizijska voditeljica Bernarda Žarn s svojim značilnim prijaznim slogom in radovednostjo že leta prihaja v naše domove kot dobra znanka: »Trudim se v vsakem človeku najti kaj lepega in zanimivega in se nenehno učiti, od ljudi, ki jih srečujem, in situacij, v katerih se znajdem, veliko berem in spremljam, kako se svet vrti,« nam je zaupala Bernada Žarn, ki bo na sejmu skupaj s sovoditeljem Jožetom Robežnikom pripovedovala o svoji karieri.

Delo na televiziji se je v času, odkar je Bernarda začela, zelo spremenilo: »Ja, tehnologija se je zelo spremenila in razvila. Odnos do dela in ljudi pa mora biti v vseh časih enak – spoštljiv in profesionalen,« pravi ena najbolj prepoznavnih TV-voditeljic pri nas. V tandemu z Jožetom Robežnikom bosta pripovedovala o delu v paru, o poklicu televizijskega voditelja in položila na srce kakšen karierni nasvet.

Mladi obiskovalci sejma Foto: Klavdija Žitnik

Znanje tega sveta je dosegljivo z levo tipko računalniške miške

Podjetnik Ivo Boscarol se nikoli ni bal izzivov, v svoji karieri je bil umetniški fotograf, celo menedžer glasbenih skupin, dokler ga ni poklicalo letalstvo: »Naučite se znanje najti in ga nadgrajevati. Danes je vse znanje tega sveta dosegljivo z levo tipko računalniške miške. Sedemdesetih odstotkov znanja, ki vam ga bo dala šola, v življenju ne boste nikdar potrebovali in večina znanja, ki ga boste potrebovali v življenju, danes še ni na voljo ali pa ga nihče ne uči. Prej boste sprejeli dejstvo, da se bo treba vse življenje učiti in prilagajati, lažje vam bo in uspešnejši boste,« pravi Ivo Boscarol in dodaja, da je zaupanje vase najpomembnejše v poslu: »Če ste prepričani, da z glavo lahko razbijete zid, noben zid ne bo dovolj debel, da ga ne bi zrušili,« je povedal Boscarol. Pogovor z njim bo potekal v dopoldanskem času.

Vsi odlično analiziramo druge, pri samoanalizi pa smo šibki

Lea Pisani, ki se ukvarja s kulturo oblačenja, pravi, da vsi odlično analiziramo druge, pri samoanalizi pa smo šibki: »Mladi so danes izjemno izurjeni v analiziranju podobe in ugotavljanju osebnostnih lastnosti na podlagi podobe. Družbeni mediji jih v tem ves čas brusijo.« Pogled v svet, v katerem živimo skozi kulturo oblačenja, bo postregel z ogledalom, v katerem se zrcalijo mladi ljudje. Piko na i kulturi oblačenja bo dalo predavanje o kulturi obnašanja, za katero bo poskrbela strokovnjakinja za poslovni bonton Bojana Košnik Čuk, ki pravi, da se je treba naučiti ustreznega vedenja za vsako priložnost: za razgovor za delo, za prvi delovni dan, za poslovno kosilo …

Mladi, vzemite krmilo v svoje roke

Iskanje prve zaposlitve je lahko težavno, a s pravo strategijo lahko najdete tudi svojo sanjsko službo. »Prvo delo je dobra popotnica za razvoj kariere,« meni Gorazd Prah, ki ima dolgoletne izkušnje na področju kariernega svetovanja. »Želimo, da mladi na trg dela vstopijo samozavestni in odločni, takšni, kot so postali med svojim šolanjem. Želimo, da razumejo, kaj trg dela pomeni in kako deluje, ker bodo te informacije lahko izkoristili kot prednosti pred drugimi. Predvsem pa se morajo zavedati, da morajo za uspeh vzeti karierno krmilo v svoje roke.« Na delavnici Moje Prvo Delo bodo mladi izvedeli, kako trg dela deluje, kje so delovna mesta in katere korake morajo narediti, da najdejo najbolj primerno delo zase.

Z aplikacijo MojeDelo.com brezplačno na karierni sejem Prenovljena aplikacija MojeDelo.com vam bo na kariernem sejmu v Ljubljani omogočila, da ostanete v igri in izkoristite vse prednosti, ki jih prinaša. Poleg preproste in hitre registracije, s katero si boste omogočili brezplačen vstop na sejem, boste imeli z aplikacijo v žepu na voljo številne koristi: enostaven dostop do sejemskega tlorisa, brezplačne kode za testiranja (psihometrično, kognitivno, uporabniška znanja), sodelovanje v nagradni igri Lov na delo, enostavna oddaja CV-ja TOP delodajalcem in več tisoč aktualnih delovnih mest na dlani. Označite si torej 19. oktober in ob 10. uri obiščite Karierni sejem MojeDelo.com, največjo karierno-zaposlitveno prireditev v Sloveniji.

