Najprej na mizi višji regres in plačni razredi

V nadaljevanju preberite:

Višji regres za letni dopust od najnižjega zakonsko predpisanega, že vrsto let enaka vrednost plačnih razredov, kljub rekordni inflaciji, kompresija v spodnji tretjini plačne lestvice, kjer prejemajo minimalno plačo tako tisti, ki opravljajo dela, za katera je pogoj končana osnovna šola, kot zaposleni s srednješolsko in višjo izobrazbo, so med odprtimi vprašanji, ki težijo vseh 42 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, na včerajšnjem spoznavnem sestanku z novo ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik pa so se poskusili poenotiti, česa se bodo najprej lotili. Svoj pogled jim je predstavil tudi predsednik vlade Robert Golob.