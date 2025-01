Najvplivnejše političarke v Evropi Giorgie Meloni ne bo v Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

Na obisku v Rimu novembra 2023 je predsednik vlade Robert Golob italijansko premierko Giorgio Meloni, po oceni Politica najvplivnejšo evropsko političarko, povabil na slovesnost ob odprtju Evropske prestolnice kulture (EPK), ki bo na dan slovenskega kulturnega praznika. Italijanska premierka je pred kratkim sporočila, da je zaradi »sočasnih drugih obveznosti« v Slovenijo ne bo.

Kabinet predsednika vlade ji je pred časom prek zunanjega ministrstva poslal uradno vabilo. »Predsednica ministrskega sveta italijanske republike Giorgia Meloni je v odgovoru na vabilo predsednika vlade Roberta Goloba na uradno otvoritev EPK GO 2025 zaradi sočasnih obveznosti opravičila udeležbo ter obenem izpostavila pomen dogodka, ki predstavlja model sodelovanja ob meji in ga lahko štejemo za pozitiven zgled za celotno regijo,« so nam odgovorili iz kabineta predsednika vlade.

Bolj uspešen pri vabljenju neofašistične političarke, ki se je v zadnjih letih preobrazila v bolj konservativno političarko, v Slovenijo je bil Janez Janša. Kot premier je leta 2021 Giorgio Meloni, takrat v Evropi znano kot častilko lika in dela Benita Mussolinija, pripeljal na Blejski strateški forum.