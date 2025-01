Trump navdušen nad italijansko premierko: »Ona je fantastična ženska«

Italijanska predsednica vlade Giorgia Meloni je obiskala Donalda Trumpa na njegovem posestvu na Floridi, kjer sta se srečala pred Trumpovo inavguracijo, ki bo 20. januarja. Obisk ni bil napovedan vnaprej, a je kljub temu pritegnil pozornost medijev. Trump je ob tej priložnosti označil Melonijevo za »fantastično žensko«, ki je »prevzela Evropo«, piše Reuters.

V času obiska sta se omenjena voditelja pogovarjala o več temah, kot so trgovinske politike, vprašanja v zvezi z Bližnjim vzhodom in izpustitev italijanske novinarke Cecilie Sale, ki je bila decembra 2024 aretirana v Iranu.



To vprašanje je povzročilo precejšnje diplomatske zaplete za Italijo, saj so se vladni predstavniki trudili, da bi novinarko pripeljali domov, a za zdaj brez uspeha.

Trump je ob tej priložnosti na posestvu Mar-a-Lago izpostavil tudi svojo povezavo z Melonijevo, ki je znana po prijateljstvu z Elonom Muskom, Trumpovim velikim zaveznikom.



Med drugim sta se srečala v Parizu ob ponovnem odprtju katedrale Notre-Dame, kjer so skupaj večerjali tudi Musk, Meloni in Trump.

Čeprav se njuni politični pogledi v mnogih primerih ujemajo, pa Meloni ni enotno podprla vseh Trumpovih stališč. Na primer, dama ostaja trdna podpornica ukrajinske vojne, medtem ko sta Trump in Musk večkrat kritizirala ameriško podporo Ukrajini.

Ta obisk v Mar-a-Lagu ni prvi primer srečanja Trumpa z evropskimi voditelji po njegovi ponovni izvolitvi, saj je že sprejel madžarskega premiera Viktorja Orbana, kanadskega premiera Justina Trudeauja in argentinskega predsednika Javiera Mileija. Vse to nakazuje na to, da Trump gradi mrežo desničarskih voditeljev, ki naj bi podprli njegove politične ambicije v prihodnosti.

Kljub temu da so podrobnosti srečanja med Trumpom in Melonijevo še vedno nejasne, je očitno, da obiski voditeljev pri Trumpu potekajo v okviru širšega strateškega povezovanja (skrajno) desnega volilnega bloka, ki trenutno vlada v številnih državah po svetu.



Musk in Trumpo sta se udeležila ponovnega odprtja Notre-Damske cerkve. Tam sta se srečala tudi z italijansko premierko. FOTO: Ludovic Marin/Reuters

Pomembno vlogo pri tem ima tudi velik podpornik Trumpa Elon Musk, ki na svojem socialnem omrežju X pogosto izraža podporo skrajno desnim politikom. Nazadnje je podprl Reform UK v Veliki Britaniji in AfD v Nemčiji.