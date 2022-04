Osvoboditev RTV Slovenija ali kako nadzorovati nadzornike

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih tednih se množijo (ne)strankarske pobude in obljube o spremembi zakona o RTV Slovenija, ki je 17 let po sprejetju omogočil popoln nadzor nad javnim medijem. Kot sem zapisal leta 2005, je ta zakon »na stežaj odprl vrata politiki za nadzorovanje RTV Slovenija, profesionalno odgovornost in neodvisnost postavil v preddverje, civilno družbo pa na cesto«. Dobesedno. Je odvisnost javnih medijev od političnih strank na oblasti mogoče preprečiti ali vsaj omejiti, ne da bi jih pahnili v odvisnost od oglaševanja in kapitala?