Nacionalna RTV: uravnotežena, utrujena, ustrahovana?

Kulturni boj na slovenski nacionalki je zapoznel in spačen odziv na revolucionarne tehnološke in programske spremembe, ki jih je RTV Slovenija večidel prespala zaradi politične kontaminiranosti vodstev, ki so pač imela drugačne prioritete, kot je razvoj kakovostnih programov za javnost. Generalno vodstvo RTV Slovenija še vedno pripravlja programsko-produkcijski načrt po receptu stare TV-mame: malo tega, malo onega, za vsakogar nekaj … če je bilo dobro včeraj, bo dobro tudi jutri …