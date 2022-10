Sodobni mediji so ključni akterji javne sfere

V nadaljevanju preberite:

Internet, ki je na globalni ravni medsebojno povezal v preteklosti ločene načine komuniciranja in vrste vsebin, ima tako za posameznika kot za celotno družbo veliko pomembnejše posledice kot katerakoli revolucionarna sprememba v komunikacijski tehnologiji doslej, opozarja akademik dr. Slavko Splichal, profesor komunikologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani ter ustanovitelj in predstojnik Evropskega inštituta za komuniciranje in kulturo.

Čedalje večja dostopnost digitalnih komunikacijskih kanalov in omrežij je spremenila naravo in pomen človeške komunikacije. Vse človeške dejavnost, od ekonomije in politike do umetnosti in izobraževanja, so postale neločljivo povezane z uporabo interneta kot temeljne tehnologije sodobne informacijske družbe. Lažji dostop ne omogoča samo eksponentno naraščajočemu številu ljudi, da učinkoviteje komunicirajo in javno izražajo svoja stališča, ne glede na to, kakšna so, temveč omogoča tudi platformam družbenih omrežij, ki so v lasti podjetij, da sistematično in pogosto prikrito spremljajo in vplivajo na spletno komunikacijo ter vedenje uporabnikov. Pomembna značilnost internetizacije je vse bolj nejasna meja med nekoč jasno ločenima področjema javnosti in zasebnosti. Ohranjanje meja med javno in zasebno sfero ter krepitev njune avtonomije pa je bistvenega pomena za človekovo svobodo in demokratično upravljanje, poudarja Splichal.