Naslednja dva tedna nižje cene bencina, dizla in kurilnega olja

Regulirana cena 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocestnega omrežja se bo opolnoči pocenila za 2,8 centa na 1,445 evra za liter. Liter dizla se bo pocenil za 0,8 centa na 1,455 evra za liter, kurilno olje pa za en cent na 1,089 evra za liter. Te cene bodo veljale od vključno torka, 18. junija, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Za liter neosvinčenega motornega bencina se trošarina ni spremenila in je določena na 0,45824 evra na liter. Če ne bi regulirali cen, bi bilo treba po oceni ministrstva za liter tega bencina odšteti okoli 1,507 evra.

Trošarina za dizel je prav tako ostala nespremenjena in je določena na 0,42538 evra na liter. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi bilo treba za liter dizla odšteti okoli 1,530 evra.

Tudi trošarina za kurilno olje je nespremenjena in je določena na 0,15085 evra na liter. Če ne bi regulirali teh cen, bi bilo treba odšteti okoli 1,187 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1187 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 98 evrov.

Vlada je novo uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov potrdila v četrtek. Ta interval za določanje cen goriv ohranja pri 14 dneh. Kljub drugačnim prvotnim informacijam pa ni spremenila najvišjih dovoljenih marž za gorivo, k čemur so jo pozvali naftni trgovci. Uredba, ki je bila danes objavljena v uradnem listu, bo začela veljati v torek in bo veljala eno leto.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov ter uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizelskega goriva in 0,0794 evra za liter 95-oktanskega bencina ter največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.