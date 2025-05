Nedeljska zmaga ni dovolj za četrto Janševo vlado, kaj še mora narediti desnica?

V nadaljevanju preberite:

Stranki SDS je uspelo ob delni pomoči NSi in Demokratov Anžeta Logarja ter preostalih manjših sil na desnici na nedeljski referendum pripeljati največ 403.000 volivcev, kolikor se jih je uprlo vladnemu zakonu o izjemnih pokojninah za umetnike. Volilna statistika zadnjih 20 let pa kaže, da so koalicije, ki so vladale v Sloveniji, morale zbrati približno pol milijona glasov.

Kaj še kažejo analize? In katera stranka si lahko pmaga z neopredeljenimi?