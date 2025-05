Markeš: Desnica zabetonirana, a če Janša gre, razpade na prafaktorje

Ali Žerdin je tokratni pogovor otvoril z nedeljskim referendumom, na katerem je okrog 400 tisoč ljudi zavrnilo zakon, ki je po njegovem mnenju »omogočal, da bi zaslužni umetniki k pokojninam prejeli – nekateri malo večji, drugi malo manjši – dodatek«.

»Ni šlo za zakon, šlo je za čisto druge stvari,« mu je odgovoril Janez Markeš. »To je taktična, politična poteza prvaka SDS, ki mu je uspela. Koalicija je ocenila, da se v njegovo igro ne bo spustila, in to je bila napaka,« je dodal.

»Ne moreš pozvati k bojkotu ustavno kategoriziranega glasovanja o volji ljudstva,« pa je povedal o pozivu koalicije, da se volivci referenduma naj ne udeležijo. Prav tako meni, da je interpelacija zoper Aste Vrečko zgolj roganje levici s strani desničarskih strank.

Kot je omenil Žerdin, so bili volilni rezultati leta 2022 precej podobni rezultatom referenduma. Markeš je ob tem komentiral, da še vedno obstaja železno natančna delitev volivcev, pri kateri je desnica jasno definirana in zabetonirana, medtem ko sta levica in sredina v bistvu odprti. »Če Janša gre, desnica razpade na prafaktorje,« je dodal.

Žerdin meni, da levico sedaj čaka temeljit razmislek. Obenem v referendumu vidi zamujeno priložnost, saj so h glasovanju pozivali zgolj par ur pred zaprtjem volišč, medtem ko je desnica po njegovemu mnenju odlično izkoristila družbena omrežja in tam neprestano oglaševala referendum.

»Na levici sedaj vlada totalna zmeda. Desnica je jasno opredeljena, levica pa niti slučajno ne. To ni nobena levica, to ni delavski razred, to so neoliberalci. Ni sporno, da bodo v Slovenijo pripeljali Uber. Janša je za Uber, levica je za Uber, kdo ni za Uber?« se je na koncu sarkastično vprašal Markeš.