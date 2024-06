(V ŽIVO) Janez Janša: Več kot dve mesti bosta uspeh

Ob 19. uri so se zaprla vrata 2981 rednih volišč, 55 volišč za glasovanje zunaj okraja stalnega bivališča (tako imenovana omnia volišča) in 31 volišč bo tudi na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v 27 državah. Do 23. ure, ko bo svoj glas oddal zadnji Italijan, pa bo treba počakati na prve neuradne rezultate. Naši novinarji v štabih zbirajo odzive.

Nekaj manj kot 1,7 milijona volilnih upravičencev je tokrat prvič za devet mest v evropskem parlamentu iz Slovenije – doslej jih je bilo osem – izbiralo med 98 kandidati na 11 listah: Gibanje Svoboda, SDS, Vesna, Desus in Dobra država, SLS, NSi, Levica, Zeleni Slovenije, SD, Resni.ca in Nič od tega. Na največjih nadnacionalnih volitvah na svetu bo sicer približno 370 milijonov Evropejcev odločalo o tem, kakšna bo sestava desetega sklica evropskega parlamenta, v katerem bo po novem 720 sedežev, 15 več kot doslej.

Janša: Izid je negotov

»SDS ima dva poslanca v evropskem parlamentu, vse, kar bo več, je za nas uspeh,« je bil prvi odziv prvaka SDS Janez Janše po zaprtju volišč. Dodal je, da je levica z referendumi dodatno mobilizirala volivce in da tisti, ki podpirajo evtanazijo, legalizacijo marihuane in siromašenje podeželja z ukinitvijo volilnih okrajev, niso volivci SDS, zato je rezultat negotov.

So pa že pred zaprtjem volišč v SDS slabo voljo po naših informacijah povzročile ankete, ki so jim napovedovale, da bodo dobile tri evropske poslance in ne štirih, kot je kazalo sprva.

Dneve pred volitvami je gotovo zaznamovalo dogajanje, povezano s priznanjem Palestine, ki jo je poskušala SDS z različnimi manevri preprečiti. To je po mnenju sogovornikov iz politike in tudi po oceni političnih komentatorjev glavni strel, ki si ga je Janša v svoje koleno poslal sam.

V iskanju vzrokov za morebitni slabši rezultat od pričakovanj bodo v SDS prst usmerili očitno tudi v število volišč.

Predsednik stranke Janez Janša že čez dan poobjavil objavo na družbenem omrežju X, v kateri je dolgoletni strokovni sodelavec poslanske skupine Sebastjan Apat komentiral ukinjanje volišč, na kar je SDS sicer opozarjala že tudi pred volitvami.

Janša je ob poobjavi zapisal, da gre za sistemsko vplivanje na volitve, s katerim se zagotavlja boljše pogoje za levičarske stranke.

Od leta 2011 je bilo ukinjenih več kot 400 volišč, predvsem na podeželju. To predstavlja po mnenju SDS nedopustno omejitev volilne pravice, zato poziv naj državna volilna komisija za naslednje državnozborske volitve zagotovi, da se ukinjena volišča vzpostavijo nazaj, ni presenečenje.

Prebilič: Čas je za zeleno barvo

»Obetamo si, da se bomo tudi v slovenskem prostoru pridružili zeleni barvi v evropskem parlamentu. Upamo torej na mandat,« je povedal Vladimir Prebilič, kandidat stranke Vesna. Omenil je, da so se za to zelo trudili, po njegovem so tudi uspeli predstaviti javnosti zelo pomembna vprašanja, med drugim glede zelenega prehoda, ki so ga mnogi videli kot zlo. »Menim, da je ravno obratno, Ni čas za strašenje, je čas za realistično politiko, ki pa tudi vključuje in ne zgolj izločuje. Prinašamo svežino pri razumevanju Evropske unije, in sicer da se integracija poglobi, da se zagotovi spoštovanje človekovih pravic in da se poziva k miru,« je poudaril. Ob večji volilni udeležbi – in ta je boljša kot pred petimi leti - upa celo na prijetno presenečenje glede števila mandatov.

»Obetamo si, da se bomo tudi v slovenskem prostoru pridružili zeleni barvi v evropskem parlamentu. Upamo torej na mandat,« je povedal Vladimir Prebilič. FOTO: Leon Vidic/delo Delo

»Prišel je čas za zelene stranke tudi pri nas. Če ne bomo o teh temah, ki smo jih izpostavljali, začeli razmišljati in v skladu s tem tudi delovati, nas čaka scenarij, ki ga lahko gledamo danes, a lahko postane zelo katastrofičen,« je prepričan.

Katere teme se bodo izkazale kot odločilne za to, komu v prid se bo nagnila tehtnica? Marsikdo razume aktivnosti vlade in predvsem Roberta Goloba v zadnjem tednu – najava 100 milijonov evrov za gradnjo najemnih stanovanj, ureditev nujnega helikopterskega reševanja, predvsem pa priznanje Palestine - kot všečne predvolilne poteze za nagovarjanje volivcev.

»Največja zmaga bo visoka volilna udeležba. To je tisto, kar največ šteje, vse ostalo je volja volivcev, mi jo bomo spoštovali,« je ob oddaji glasu komentiral predsednik GS in vlade Robert Golob. Po njegovem mnenju udeležba kaže na to, da se ljudje vse bolj zavedajo, kako pomembne so evropske volitve, kdo Slovenijo predstavlja v evropskem parlamentu ter da si želijo, da jih tam predstavlja pravi obraz.

Čakajoč na izide

Sedanji poslanec evropskega parlamenta Klemen Grošelj, ki kandidira na listi Zelenih, a mu ankete ne kažejo uvrstitve, pravi, da je treba počakati na rezultate. »V volilno kampanjo smo se podali skoraj zadnji, zadnji bodo morda prvi, počakajmo,« je za RTV Slovenija dejal Grošelj.

Člani in podporniki Levice rezultate, kljub zanje neobetavnim napovedim, pričakujejo v sproščenem vzdušju. Vodja volilne kampanje Levice Mitja Svete je poudaril, da so z informacijami o visoki volilni udeležbi zelo zadovoljni, saj »pomeni, da je volilno sporočilo prišlo do volilcev«. Prav tako so ponosni svojo volilno kampanjo, je dejal, čeprav so zaradi njene intenzivnosti nekateri aktivisti in kandidati vidno utrujeni.

Stranka Svoboda Foto Črt Piksi Delo

V volilnem štabu SLS z velikimi pričakovanem čakajo na prve neuradne rezultate. Predsednik stranke Marko Balažic je optimističen, saj je bil prav pri podpori njihove liste s Petrom Gregorčičem na čelu v anketah v zadnjih dneh pred današnjim odločanjem zabeležen najvišji trend navzgor: »Po anketi Mediane, ki ste jo objavili v Delu, je bila razlika med koalicijsko stranko SD in SLS le še pol odstotne točke. Torej je realno povsem mogoče, da bo naša stranka ohranila evropskega poslanca.«

Balažic je prepričan, da je bila odločitev za samostojni nastop SLS na volitvah pravilna. Po lanski neuspeli pobudi, da bi na volitvah nastopili skupaj z NSi in Platformo sodelovanja Anžeta Logarja, dodaja Balažic, smo se tako rekoč do zadnjega pogovarjali o sodelovanju z NSi.

Ena od lanskih javnomnenjskih poizvedb je pokazala, da bi takšno politično zavezništvo dobilo na evropskih volitvah kar 35-odstotno podporo. S tem so želeli generacijsko pomladiti desnico, posredno pa omejiti odločilen vpliv prvaka SDS Janeza Janše na desnem političnem polu. A se je Anže Logar odločil, da na evropske volitve ne gre.

Komu mandati?

Šele čez nekaj ur se bo torej razkrilo, ali bodo Romana Tomc, Milan Zver (oba SDS), Ljudmila Novak (NSi), Matjaž Nemec, Milan Brglez (oba SD), Franc Bogovič (SLS), Irena Joveva (GS) in Klemen Grošelj (Zeleni Slovenije) uspeli ponoviti svoje mandate.

Zadnja anketa, ki jo je Mediana izvedla za Delo in smo jo objavili v petek, je nakazovala, da bodo ob največji udeležbi na evropskih volitvah doslej – napovedovala se je 43-odstotna - po tri sedeže dobili SDS in GS, po eden pa naj bi se obetal SD, NSi in Vesni. Skoraj petina vprašanih je bila še neopredeljena.

Po merjenju Ninamedie za Dnevnik pa bi lahko SDS pripadli trije mandati, GS dva, prav tako tudi Vesni, po eden pa SD in NSi, ki pa mu je SLS kar blizu.

Malo evropskih tem

Ob oddaji svojega glasu je predsednik SD Matjaž Han dejal, da je bila kampanja pred evropskimi volitvami zelo korektna: »Mogoče pa smo se premalo osredotočili na evropske zadeve, konkurenčnost, mir v Evropi. Naša stranka s programom želi inovativno, varno, zeleno Evropo, upam, da bodo ljudje znali to nagraditi.« Izrazil je upanje, da ljudje niso glasovali taktično: »Da bo šlo za vsebino. Evropa potrebuje socialdemokracijo, stranko, ki je usmerjena v prihodnost. Upam, da bodo populistične stranke, bodisi na levi bodisi na desni, dobile zrcalo.« Dodal je, da je realen in da bodo zadovoljni tudi z enim evropskim poslancem.

Nekaj manj kot 1,7 milijona volilnih upravičencev je izbiralo med 98 kandidati na 11 listah. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Da je za pogovore o Evropi in nas v predvolilnem času ostalo zelo malo časa, se strinja Dejan Verčič, profesor na Fakulteti za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani in partner v družbi Herman & partnerji, ki je za petkovo izdajo Dela izjavil: »V nedeljo bodo mnogi odločali skozi bližnjevzhodna očala. Priznanje Palestine je pred evropskimi volitvami postalo največji kvazidogodek zadnjih let. Težko se je spomniti teme, ki bi toliko časa tako zapolnjevala medijski prostor. Palestina je postala dimna bomba, ki je dobro zakrila realnost, o kateri odločamo ta konec tedna.«

Politični analitik in profesor na FDV Miro Haček ocenjuje, da Palestina tema, s katero so uspeli polarizirati in aktivirati volivce, kar je koristilo predvsem GS in SDS.

Stranke so prebivalce nagovarjale po vseh mogočih kanalih, za samo kampanjo pa so porabile od 1000 evrov (Nič od tega) do 200.000 evrov (NSi, SDS), pri GS ocenjujejo, da jih bo stala med 200.000 in 250.000 evrov. Poznavalci ob tem opozarjajo, da vloženi znesek ne bo nujno premosorazmeren z izplenom, saj lahko, kot se je v preteklosti že pokazalo, vešči retoriki v televizijskih soočenjih veliko pridobijo.