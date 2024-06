Neglasovanje o priznanju Palestine v državnem zboru za koalicijo ni opcija

Janša glede priznanja Palestine: Vladi dajemo čas za razmislek

Predsednik SDS Janez Janša je danes dejal, da dajejo s predlogom za posvetovalni referendum glede priznanja Palestine vladi čas za razmislek. »Predlog za posvetovalni referendum je akt, ki odloži odločanje za 30 dni,« pa je dejal glede domnevne namere koalicije, da bi glasovanje v DZ vseeno izpeljala.

»Mi s tem mesecem tudi kupujemo vladi čas za to, da se glave malo streznijo in da pride do nekega napredka v teh poskusih mirovnih procesov in da se potem Slovenija pridruži državam, ki bodo ta korak naredile v najbolj primernem trenutku, kot ga je včeraj opisal državni sekretar iz kabineta predsednika vlade (Vojko Volk),« je dejal.

Izrazil je prepričanje, da obstaja možnost, da v teh 30 dneh pride do nekega mirovnega načrta, do pogajanj med Izraelom in Palestinci ter zaustavitve konflikta.

Na novinarsko vprašanje, kako komentira poročanja, da naj bi koalicija iskala načine, kako bi vseeno že zdaj izpeljala glasovanje o priznanju Palestine, je Janša dejal, da je zakon jasen, namreč da posvetovalni referendum odloži odločanje za 30 dni.

Kot je pojasnil, so se tega akta posluževale tudi stranke sedanje koalicije, ko so bile v opoziciji. »In sprejem odločitev, tudi če je bil tak predlog zavrnjen, je bil odložen za 30 dni, tako da ne vem, kakšen izhod iščejo, če prisegajo na vladavino prava,« je poudaril. STA