Nekatere destinacije so v poletnih mesecih razprodane

Poletna turistična sezona je na polovici, a slovenske dopustniške destinacije so z njo večinoma zelo zadovoljne. Ne le zaradi dobrega turističnega obiska v juniju in juliju, ampak tudi zaradi dobrih napovedi za avgust in jesenske mesece. Obisk se je marsikje približal številkam iz leta 2019 ali jih celo presegel, vračajo se tudi tuji gostje.