Nekateri delovni zvezki stanejo tudi do 30 evrov, prav tako učbeniki

Marsikateri družini začetek novega šolskega leta predstavlja veliko finančno breme. Seznam delovnih zvezkov in učbenikov se razlikuje od šole do šole in med razredi, prav tako cena. Za en delovni zvezek lahko odštejemo tudi do 30 evrov. Družinam, ki takšnega finančnega bremena ne zmorejo, pomagajo številne dobrodelne organizacije.

Na Slovenski karitas navajajo, da 14.000 otrok potrebuje pomoč pri nakupu šolskih potrebščin. Z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo so v lanskem letu zbrali 219.000 evrov. Tako so otrokom omogočili pomoč v obliki paketov, bonov in naročilnic za delovne zvezke. Organizirajo pa jo tudi letos. Že v maju so v šolah in vrtcih v okviru akcije Pokloni zvezek zbrali 22.100 zvezkov, ki so jih poklonili otroci.

Tudi pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) vsako leto v sodelovanju s Pošto Slovenije pripravljajo dobrodelno akcijo Poštar Pavli polni šolske torbe. Pomoč v obliki šolskih potrebščin lahko ljudje oddajo v katerikoli poslovalnici Pošte Slovenije ali pa prispevajo finančno pomoč. Tako so v zadnjih petih letih zbrali več kot 207.000 kosov šolskih potrebščin in več kot 53.000 evrov finančne pomoči.

Na Rdečem križu Slovenije (RKS) pričakujejo, da bodo, tako kot lani, tudi letos pomagali več kot 5000 otrokom, so pojasnili za STA. Lani so pomagali 5575 otrokom, upajo pa, da bodo številko letos presegli. V lanskem letu so območna združenja RKS v ta namen namenila več kot 166.700 evrov, v ta znesek pa niso vštete donacije različnih šolskih potrebščin.

Sredstva za nakupe šolskih potrebščin bodo namenili iz denarja, zbranega v Tednu Rdečega križa, ki je potekal od 8. do 15. maja. Tako bodo za to pomoč namenili 39.000 evrov, je za STA pojasnil Matic Slapšak iz Rdečega križa Slovenije.

Z donacijami so lani uspeli oskrbeti 247 otrok tudi v humanitarnem društvu Adra. Tako želijo tudi letos razveseliti otroke. V društvu bodo s pomočjo donacij pripravili skrbno zasnovane pakete šolskih potrebščin.

Spar Slovenija pa je v sodelovanju z Zvezo Anita Ogulin & ZPM že v juniju izvedel dobrodelno akcijo, v kateri so v trgovinah Spar zbirali šolske potrebščine za osnovnošolce iz socialno šibkejših okolij. Med 11. in 25. junijem so v trgovinah zbrali 250 kilogramov različnih potrebščin, Spar pa je nato dodal še 200 šolskih nahrbtnikov, 700 različnih zvezkov, 150 map in ostalih pripomočkov, so navedli v podjetju.

Seznami delovnih zvezkov in učbenikov se razlikujejo od šole do šole. Tako so posledično tudi zneski za nakup potrebščin zelo različni. Izbira je v domeni šol oziroma učiteljev in ravnateljev, izbiro delovnih zvezkov pa potrdijo tudi sveti staršev. Delovni zvezki in učbeniki so za učence prvega triletja brezplačni in jih dobijo v šoli. Starejši učenci si lahko učenike brezplačno izposodijo iz šolskih skladov. Te možnosti pa nimajo vsi dijaki, saj vse srednje šole nimajo učbeniškega sklada.

Nekateri delovni zvezki stanejo tudi do 30 evrov, prav tako tudi učbeniki. Cena velikega črtastega zvezka je lahko čez dva evra. Paket barvic pa več kot pet evrov. Za vse izdelke se cena razlikuje, saj se dobijo v različnih izvedbah in po različnih cenah. Vse je odvisno od kakovosti, proizvajalca in cen, ki jih ima določen prodajalec.

Kot je razvidno s spletnih strani knjigarn in različnih šol, cena vseh šolskih potrebščin brez šolske torbe presega 100 evrov. Pomembna potrebščina je tudi šolska torba. Cene teh se gibljejo od 50 evrov, za mlajše učence pa med 80 in 250 evrov. Najdražja je običajno kakovostnejša ter vključuje dve peresnici in vrečko za čevlje.