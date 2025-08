Ne dirka po Franciji, ampak dirka v dolino Vrata

V nadaljevanju preberite:

Gorske občine že več let spadajo med turistično najbolj oblegane v državi, z razmahom tako imenovanega aktivnega oddiha pa se je število obiskovalcev na teh območjih občutno povečalo. Število prihodov gostov in prenočitev se je po podatkih statističnega urada v zadnjih desetih letih podvojilo: z milijona na dva milijona oziroma z 2,6 milijona na dobrih pet milijonov. Seveda je obisk še bistveno večji, saj ta števec ne zajema dnevnih obiskovalcev, ki niso nikjer zabeleženi. Ta množični obisk gora s sabo prinaša tudi prometni pritisk na alpske doline in druge kraje, zato se vse več občin odloča za regulacijo prometa v njih, pri čemer se najpogosteje zatekajo k najbolj priročni, čeprav ne vedno najboljši rešitvi – zapiranju destinacij in uvajanju parkirnin.

Urejanje turističnih tokov ni nič nenavadnega in je na zelo obiskanih območjih celo nujno, a mora biti premišljeno, predvsem pa učinkovito. V zadnjem letu močno razburja odločitev občine Kranjska Gora, ki je na cesti iz Mojstrane postavila zapornico in tako omejila dostop do doline Vrata, ki velja za eno glavnih izhodišč ne le za dostop na Triglav, ampak tudi za njegovo severno steno.